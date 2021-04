Zmiany przed siatkarską Ligą Narodów 2021. Oficjalny komunikat

Tegoroczna edycja Siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się w tzw. "bezpiecznej bańce", czyli przy przestrzeganiu szeregu zasad bezpieczeństwa. Żeńska część turnieju we włoskim Rimini rozpocznie się 25 maja i potrwa do 25 czerwca, natomiast męska odsłona rozgrywek odbędzie się w terminie 28 maja - 27 czerwca.

REKLAMA

Polacy mają wątpliwości co do Ligi Narodów. Domagają się wyjaśnień. "Osiem znaków zapytania"

Drużyny będą mogły wymienić zawodników

Wszystkie reprezentacje biorące udział w VNL 2021 będą miały możliwość wymiany do sześciu siatkarek i sześciu siatkarzy. Mając na uwadze szczególne warunki, w jakich odbywać się będzie tegoroczny turniej, zmiana ta została dodatkowo obwarowana szczególnymi wymogami.

Zmian w kadrach poszczególnych zespołów będzie można dokonać tylko jednego dnia - 9 czerwca w przypadku kobiet i 12 czerwca w przypadku mężczyzn. Ponadto planowane dokonanie zmian musi zostać zgłoszone maksymalnie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju, a do tego "bezpieczną bańkę" będzie musiała opuścić taka sama liczba członków delegacji.

Zobacz wideo Vital Heynen: "To niesamowite, że cały kraj nam pomaga".

Kwarantanna i testy dla zmienników

Jak poinformował w komunikacie Polski Związek Piłki Siatkowej, panująca sytuacja epidemiologiczna i konieczne do zachowania bezpieczeństwo wymaga wprowadzenia dodatkowych wymogów. Zmiennicy we wszystkich zespołach będą musieli przejść dwie kwarantanny (w tym jedna obowiązkowa) i czterokrotne testy (przed i po dotarciu do Rimini).

Nawrocki powołał kadrę siatkarek bez kluczowej zawodniczki. Trener tłumaczy

Pomimo szczególnych warunków VNL 2021, FIVB potwierdziła, że pula nagród w rozgrywkach nie ulegnie zmianie. Odwołanie tegorocznej edycji Challenger Cup oznacza z kolei, że nie będzie awansu do ani spadku z grupy drużyn "pływających" Siatkarskiej Ligi Narodów.