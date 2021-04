Prezes Perugii wytłumaczył zwolnienie Heynena. "Za dużo było smutnych twarzy". Następca z PlusLigi?

Vital Heynen nie jest już trenerem Sir Safety Perugia. Drużyna walcząca o mistrzostwo Włoch zwolniła trenera w zaskakujących okolicznościach, bo ma do rozegrania jeszcze przynajmniej dwa mecze z Cucine Lube Civitanova i nie straciła szans na złoty medal. Zespół poprowadzi asystent Belga, Carmine Fontana, a prezes klubu w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" wytłumaczył decyzję o zmianie szkoleniowca.

Vital Heynen zwolniony. Prezes nie rozumiał jego decyzji

– Widziałem w drużynie zbyt wiele smutnych twarzy – powiedział Gino Sirci. – Nigdy nie jest miło podejmować takie decyzje, ale uznałem, że w tym momencie jest ona konieczna, by wstrząsnąć szatnią – dodał szef Perugii.

Sirci z biegiem sezonu tracił zaufanie do Heynena i ostatnio nie był zadowolony z kierunku, w którym zmierza drużyna jak i z decyzji podejmowanych przez selekcjonera Polaków. – Nie rozumiałem, dlaczego Vital wystawiał Macieja Muzaja kosztem Aleksandara Atanasijevicia – powiedział prezes. – W pierwszej połowie sezonu mieliśmy dobry blok i świetnie graliśmy w obronie. Ale później wszystko poszło nie tak. Atak przestał działać. Odpadnięcie z Trentino w półfinale Ligi Mistrzów było trudne do przełknięcia. A później sytuacja się nie poprawiła – narzekał szef klubu.

Drugi mecz w finałowej rywalizacji Sir Safety Perugii z Cucine Lube Civitanova zostanie rozegrany w niedzielę 18 kwietnia o godzinie 18:00. Prezes wierzy w sukces. – Jestem przekonany, że tę drużynę stać na więcej, niż do tej pory pokazywała. Możemy się podnieść i odmienić bieg tego sezonu – twierdzi Sirci, który wyjawił, że jednym z kandydatów do zastąpienia Heynena jest Nikola Grbić, obecny trener ZAKS-y.

– Nikola walczy o mistrzostwo Polski i powiedział, że na razie nie chce rozmawiać – powiedział Sirci. Grbić nie jest jednak faworytem do zostania szkoleniowcem Perugii. – Chciałbym postawić na włoskiego trenera, który doskonale zna realia naszej ligi – zakończył.

Vital Heynen może skupić się na pracy z reprezentacją Polski

Po zwolnieniu z Perugii, na temat którego szerzej w Sport.pl pisał Jakub Balcerski, Vital Heynen będzie mógł się zająć przygotowaniami reprezentacji Polski do igrzysk olimpijskich w Tokio. Kadra od 28 maja do 23 czerwca ma wziąć udział w turnieju Ligi Narodów rozgrywanym w specjalnie stworzonej bańce we włoskim Rimini.