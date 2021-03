"Igloo" zostało pomnikiem polskiej siatkówki. Teraz przejdzie remont za 190 mln złotych!

Indykpol AZS Olsztyn w piątek zagrał ostatni mecz w hali "Urania" przez najbliższe dwa lata. Przegrał z GKS-em Katowice 2:3 (26:28, 25:18, 25:14, 25:27, 16:18) w rywalizacji o dziewiąte miejsce w PlusLidze (w pierwszym spotkaniu było 3:1 dla katowickiej drużyny).

"Igloo", czyli pomnik olsztyńskiego sportu i polskiej siatkówki

Hala powstała w 1978 roku i od tego momentu stała się pomnikiem olsztyńskiego sportu. Nazywano ją "igloo" ze względu na specyficzny wygląd elewacji, a także często niską temperaturę wewnątrz obiektu. W kolejnych latach służyła jako ważny obiekt dla polskiej siatkówki.

Odbyło się tutaj pierwszych sześć edycji memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Po 2008 roku impreza została przeniesiona do Katowic, Łodzi czy Krakowa. Wciąż swoje mecze rozgrywał tam jednak Indykpol AZS Olsztyn.

190 milionów złotych na remont. Do hali wejdzie ponad 4 tysiące widzów

Obiekt przejdzie spory remont. Przebudowa hali ma kosztować około 190 milionów złotych, z czego 131,5 miliona to wsparcie Unii Europejskiej, z jakiego przy remoncie korzysta miasto.

Co się zmieni? Obiekt zyska nową, świeższą elewację, a wielofunkcyjne boisko w głównej bryle budynku, które posłuży do rozgrywek siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa ziemnego i stołowego, a także badmintona, futsalu czy boksu, zostanie zlokalizowane cztery metry niżej niż obecne. Do tego powiększą się trybuny - wejdzie na nie 4045 widzów, a dotychczas mieściły tylko nieco ponad 2300 miejsc.