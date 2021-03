Siatkarska Liga Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać finał ZAKSA - Trentino? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle została trzecim polskim zespołem w historii, który zagra w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W sezonie 2011/2012 PGE Skra Bełchatów przegrała z Zenitem Kazań 2:3, a w rozgrywkach 2014/2015 Asseco Resovia Rzeszów musiała uznać wyższość Rosjan, ulegając im 0:3. ZAKSA wyeliminowała sześciokrotnego zwycięzcę Ligi Mistrzów po wygraniu złotego seta 15:13 w spotkaniu rewanżowym.

Siatkarska Liga Mistrzów. Itas Trentino w półfinale wyeliminowało drużynę Vitala Heynena

Pierwsze spotkanie między Sir Safety Perugią, a Itas Trentino, zakończyło się wygraną drużyny z Trentino (3:0). W rewanżu zespół prowadzony przez Vitala Heynena wygrał 3:2, ale nie wystarczyło to do awansu do finału. Perugia musiałaby wygrać mecz 3:0 lub 3:1, ale też pokonać przeciwnika w tzw. złotym secie. Tym samym Wilfredo Leon i Maciej Muzaj nie zagrają w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Termin rozegrania finału – 1 maja 2021 roku – wywołał pewne kontrowersje. Decydujący mecz w tych rozgrywkach odbędzie się pięć tygodni po spotkaniach półfinałowych, a do tego zakończą się rozgrywki ligowe. W przypadku gry o złoto mistrzostw Polski ZAKSA swój ostatni mecz zagra 21 kwietnia. Tak długa przerwa martwi prezesa klubu z Kędzierzyna-Koźla, Sebastiana Świderskiego. – 1 maja to daleka data. Zarówno ZAKSA, jak i Trentino, będą musiały kilkanaście dni poczekać na finał. Mimo wszystko mam nadzieję, że poziom sportowy będzie równie wysoki, jak w meczach z Zenitem – mówił w magazynie #7strefa.

Do tej pory największym sukcesem ZAKSY w Lidze Mistrzów było zajęcie trzeciego miejsca w sezonie 2002/2003. Z kolei w rozgrywkach 2001/2002, 2012/2013 i 2017/2018 udawało się im kończyć zmagania na czwartym miejscu.

Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Mistrzów ZAKSA – Trentino?

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów między ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a Itas Trentino odbędzie się 1 maja 2021 roku w Weronie. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport oraz na stronie internetowej Ipla.tv. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.