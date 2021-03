Vital Heynen odchodzi. Jest jeden kandydat do zastąpienia Belga

W Sir Safety Perugia atmosfera w ostatnich dniach jest bardzo napięta. Drużyna Vitala Heynena odpadła w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów z rywalem z Serie A, Itasem Trentino. W rewanżowym meczu Perugia co prawda wygrała 3:2, ale pierwszy mecz Trentino wygrało, aż 3:0 i dzięki temu było lepsze w dwumeczu. W finale Itas Trentino zmierzy się z naszą ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, która w wielkim stylu wyeliminowała Zenit Kazań.

Heynen odchodzi. Stojczew głównym kandydatem do jego zastąpienia

Sir Safety pozostała już w tym sezonie tylko walka o mistrzostwo Serie A. W półfinale podopieczni Heynena zmierzą się z Vero Volley Monza. W sezonie zasadniczym Perugia przegrała ze swoim najbliższym rywalem dwukrotnie po 0:3. W pierwszym meczu jednak zespół Heynena zagrał tuż po zakończeniu kwarantanny, a w drugim belgijski menedżer wystawił rezerwowy skład bez między innymi Wilfredo Leona, ponieważ jego drużyna miała już zapewnione pierwsze miejsce w tabeli. W drugim półfinale Itas Trentino zmierzy się Cucine Lube Civitanova.

Vital Heynen podjął już decyzję i bez względu na ostateczny wynik w lidze włoskiej po sezonie opuści Perugię. Nie ma, póki co tematu odejścia z reprezentacji Polski także kibice mogą na razie spać spokojnie. Co ciekawe, według włoskich mediów głównym kandydatem do zastąpienia Belga jest jego niedawny pogromca z Ligi Mistrzów, trener Itasu Trentino, Radostin Stojczew. Wiadomość podał włoski dziennikarz Nicola Baldo, który pracuje w Trydencie, a więc mieście, w którym Stojczew był najdłużej, jeśli chodzi o prowadzenie włoskiej ekipy. Wskazywać na to może również plotka o transferze do Perugii przyjmującego Mateja Kazijskiego, który jest od wielu lat związany ze Stojczewem.

Radostin Stojczew to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w ostatniej dekadzie. Z Itasem Trentino zdominował prawie całkowicie rozgrywki w kraju i na świecie w ostatnich latach. Czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch i trzykrotnie wicemistrzostwo. Trzy razy wygrywał Ligę Mistrzów oraz cztery razy wygrywał klubowe mistrzostwo świata