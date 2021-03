Niesamowite słowa Władimira Alekny o ZAKSIE przed hitowym meczem Ligi Mistrzów

Władimir Alekno, legendarny rosyjski trener prowadzący Zenit Kazań, rozpływa się w zachwytach nad ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. – Dawno nie widziałem tak dobrze grającego klubu – przyznał. – Mają wielu siatkarzy, którzy na parkiecie umieją wszystko, a Nikola Grbić świetnie nimi zarządza. Drużyny zwykle ocenia się przez pryzmat wyników, a zespół Grbicia należy docenić też za znakomity styl. To nie przypadek, że awansowali do półfinału Ligi Mistrzów – zachwalał 54-latek.

Legendarny trener komplementuje ZAKS-ę.

Jego słowa to dla siatkarzy ZAKS-y wielki komplement. Alekno to jeden z największych trenerów w historii siatkówki. Duże sukcesy osiągał już jako zawodnik (jest m.in. trzykrotnym mistrzem ZSRR czy dwukrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów), ale przebił to jako trener. Z Rosjanami zdobył m.in. złoto IO w Londynie i wygrał Ligę Światową (2011), a z Zenitem, który prowadził w latach 2008-2019 i do którego wrócił w 2020 roku, pięciokrotnie wygrał siatkarską Ligę Mistrzów czy dziewięciokrotnie zdobył mistrzostwo Rosji.

"ZAKSA przyjeżdża w wielkiej formie. Ale mam nadzieję, że rezultat będzie taki jak ze Skrą"

Ekipę z Kędzierzyna-Koźla zachwalali też jego zawodnicy. – Grają bardzo szybką siatkówkę – powiedział kapitan Zenita Alexander Butko. A Bartosz Bednorz dodał: – ZAKSA przyjeżdża do nas w wielkiej formie. Łatwo nie będzie, ale będzie ciekawie. Mam nadzieję, że z takim samym rezultatem jak w starciach ze Skrą.

Sukces ZAKSY, ale Grbicia to nie interesuje. "Ciężko było nam się cieszyć"

"Kiedy eliminujesz mistrza Europy, musisz po cichu myśleć o wygraniu Ligi Mistrzów"

Zenit do półfinału awansował po pokonaniu bełchatowian – 3:1 i 3:2. – W Kazaniu budują ekipę, by wygrać Ligę Mistrzów – powiedział prezes ZAKS-y Sebastian Świderski. Polski zespół do najlepszej czwórki zakwalifikował się po wyeliminowaniu triumfatorów ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów, czyli Cucine Lube Civitana. – Kiedy eliminujesz mistrza Europy, to musisz po cichu myśleć o wygraniu Ligi Mistrzów. Ale teraz przed nami dwumecz z równie mocną drużyną – powiedział Grbić w rozmowie ze Sport.pl.

Początek meczu Zenit Kazań – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w środę o 17.00 czasu polskiego. Relację na żywo z tego spotkania przeprowadzi portal Sport.pl.