Trzy transferowe hity w polskiej lidze! Prezes Perugii ujawnia

- Maciej Muzaj jest w tej chwili naszym siatkarzem, ale on na przyszły sezon jest już zajęty. Nie chcieliśmy kontraktować kolejnego atakującego, bo mamy przecież Atanasijevicia i Ter Horsta, ale Muzaj bardzo chciał opuścić Ufę i Rosję, więc kilka tygodni temu go pozyskaliśmy. Tylko że on, jeśli chodzi o przyszły sezon, ma już podpisany kontrakt z polską drużyną. Konkretnie z Resovią, którą trenuje nasz stary znajomy Alberto Giuliani - wypalił Gino Sirci w rozmowie z TGR Media, którą cytuje ivolleymagazine.it.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarnowane sytuacje Roberta Lewandowskiego w meczu z Werderem [ELEVEN SPORTS]

Dramat Polaków! Porażka w ostatniej sekundzie. Trudna sytuacja w grupie el. Euro

Właściciel Perugii potwierdza transfery i zapowiada rozmowy z Heynenem

Ekscentryczny właściciel Sir Safety Perugia poinformował, że do PlusLigi wracają też atakujący Aleksandar Atanasijević (w latach 2011-2013 grał w Skrze Bełchatów) i trener Slobodan Kovac (od grudnia 2019 do maja 2020 prowadził Jastrzębski Węgiel, a obecnie jest szkoleniowcem Top Volley Cisterna). - Atanasijević długo dochodził do siebie po operacji kolana. I choć ma z nami ważny kontrakt jeszcze na przyszły sezon, powiedział, że wolałby go rozwiązać, by zacząć gdzieś grać. U nas może mieć z tym problem, dlatego wydaje mi się, że podpisał już umowę ze Skrą, gdzie trafi razem z trenerem Kovacem - przyznał Gino Sirci

Właściciel Perugii od razu jednak zaznaczył, że jeśli Atanasijević wróci w Polsce do odpowiedniej formy, nie wyklucza, że w przyszłości zagra jeszcze dla jego klubu, gdzie Serb spędził ostatnie osiem lat swojej kariery. - To jest świetny człowiek - powiedział Sirci i zdradził, że po zakończeniu sezonu planuje także rozmowy z Vitalem Heynenem, choć włoskie media od kilku tygodni spekulują, że belgijski szkoleniowiec wcale nie chce przedłużyć kontraktu i już rozgląda się z nowym klubem.

Tak ma wyglądać ostateczna kadra Paulo Sousy! Skreśli kilku piłkarzy

Ekipa Perugii, gdzie występuje też Wilfredo Leon, pod wodzą Heynena wygrała rundę zasadniczą we włoskiej SuperLedze. W drugiej rundzie fazy play-off (ćwierćfinał) w niedzielę pokonała w pierwszym meczu 3:1 Power Volley Milano.