Bartosz Kurek przechodzi samego siebie. Magiczna bariera pękła po raz trzeci w tym roku!

Z tą furorą to nie przesadzamy, bo Bartosz Kurek granicę 40 punktów w jednym meczu przekroczył już po raz trzeci w tym roku. W ten weekend jego drużyna Wolfdogs Nagoya dwukrotnie mierzyła się z JT Thunders Hiroszima. W sobotę wygrała 3:2 (25:21, 22:25, 20:25, 25:19, 15:13) i to właśnie w tym meczu Kurek zdobył 42 punkty, z czego 39 atakiem (63 proc. skuteczności). Ale w niedzielę niemal powtórzył to osiągnięcie, bo Wolfdogs Nagoya po raz kolejny pokonali ekipę z Hiroszimy. Tym razem 3:1 (25:15, 25:18, 22:25, 25:21), a Kurek zdobył 37 punktów (69 proc. skuteczności z ataku).

Nie tylko Bartosz Kurek szaleje w Japonii

Kurek w Japonii jest gwiazdą ligi, ale bardzo dobrze sobie radzi tam też Michał Kubiak, który jest siatkarzem Panasonic Panthers. W ten weekend jego zespół dwukrotnie wygrał z Torray Arrows (3:1 i 3:0), odnosząc 10. i 11. zwycięstwo z rzędu. Kubiak w pierwszym meczu zdobył 12 punktów, a w drugim - dziewięć. W następny weekend jego drużyna, która jest druga w tabeli, ale ma rozegrane dwa mecze więcej, zmierzy się dwukrotnie z trzecią Wolfdogs Nagoya, a więc z ekipą Kurka.

Weekendowe wyniki w lidze japońskiej

JT Thunders - Wolfdogs Nagoya 2:3 (21:25, 25:22, 25:20, 19:25, 13:15)

JT Thunders - Wolfdogs Nagoya 1:3 (15:25, 18:25, 25:22, 21:25)

Toray Arrows - Panasonic Panters 1:3 (22:25, 23:25, 25:18, 22:25)

Toray Arrows - Panasonic Panters 0:3 (17:25, 20:25, 15:25)

Oita Miyoshi - VC Nagano Tridents 1:3 (25:22, 23:25, 24:26, 20:25)

Oita Miyoshi - VC Nagano Tridents 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:16)

FC Tokio - Suntory Sunbirds 0:3 (19:25, 20:25, 19:25)

FC Tokio - Suntory Sunbirds 2:3 (25:21, 26:24, 19:25, 17:25, 8:15)

Osaka Sakai - JTEKT Stings 1:3 (17:25, 25:27, 25:19, 22:25)

Osaka Sakai - JTEKT Stings 0:3 (13:25, 19:25, 27:29)

Tabela ligi japońskiej (mecze/punkty/sety)