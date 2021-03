Mistrzowie Europy dostaną podwyżkę. Siatkarze i siatkarki zarobią taką samą kwotę

Europejska Konfederacja Siatkówki na mistrzostwach Europy w 2019 roku wypłaciła najlepszym drużynom po 750 tysięcy euro. Przeznaczyła więc na nagrody 1,5 mln euro. CEV na początku pandemii wdrożył wielomilionowy plan naprawy, który pomóc przetrwać federacji trudne czasy. Mimo oszczędności ustalono, że pula nagród na tegoroczne mistrzostwa Europy będzie o pół miliona euro większa - czyli wyniesie po milion euro w obu turniejach.

Zobacz wideo "To nie jest łatwe, żeby wrócić po covidzie i grać mecze co trzy dni"

CEV zatwierdził pule nagród na mistrzostwa Europy. Spory wzrost w porównaniu do 2019 roku

Mistrzostwa Europy w 2021 roku będą drugą edycją, w której reprezentacje będą walczyć o końcowy triumf w aż ośmiu krajach, licząc oba turnieje. Zwycięzcy i zwyciężczynie otrzymają czek na pół miliona euro, a srebrni medaliści i medalistki dostaną 250 tysięcy euro. Za brązowy medal zostanie wypisany czek na 150 tysięcy euro, a czwarta drużyna europejskiego czempionatu w siatkówce otrzyma 100 tysięcy euro.

Pula nagród będzie taka sama zarówno w mistrzostwach Europy mężczyzn, jak i kobiet. Turniej z udziałem Pań rozpocznie się 18 sierpnia i potrwa do 4 września. Będą one występować na terenie Serbii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii. Z kolei Panowie będą walczyć o medale na mistrzostwach Europy od 1 do 18 września na terenie Czech, Polski, Estonii i Finlandii. Finał odbędzie się w Hali Spodek w Katowicach.

W mistrzostwach Europy w 2019 r. polscy siatkarze zajęli trzecie miejsce, a siatkarki skończyły rywalizację na czwartym miejscu.