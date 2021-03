Spiridonow znowu obraził Polaków. "Otwieram portal do polskiego piekła" [WIDEO]

Aleksiej Spiridonow "zasłynął" w Polsce głównie ze swoich skandalicznych gestów i wypowiedzi pod adresem reprezentantów Polski, np. Karola Kłosa. Rosyjski przyjmujący nazwał Kłosa na Twitterze - "Polska ku***". Tym razem siatkarz opublikował w mediach społecznościowych nagranie wideo odnoszące się do ostatniego meczu Zenitu Kazań z PGE Skrą Bełchatów.

Dalej Kazan, Polska k***a

- napisał na Twitterze Aleksiej Spiridonow, pokazując jednocześnie środkowy palec w stronę monitora, na którym widać siatkarzy Skry.

Aleksiej Spiridonow ponownie obraża Polaków! "Otwieram portal do polskiego piekła"

Wulgarny napis dołączony do nagrania to nie wszystko, co miał do dodania Aleksiej Spiridonow. Rosjanin dodał kolejny opis, w którym oznajmił: "Gdy się nudzę, otwieram portal do polskiego piekła". Na profilu Rosjanina można obejrzeć więcej nagrań, które podpisane są w bardzo podobny sposób: "Polacy pocałujcie Rosjan w dupę. K***a".

Finalnie PGE Skra Bełchatów nie awansowała do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1:3. W rewanżu Polacy znów byli słabsi od Zenita Kazań, przegrywając tym razem 2:3 (25:22, 19:25, 17:25, 25:13, 12:15). W półfinale Ligi Mistrzów oprócz Zenita Kazań zagra również ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Perugia oraz BR Volleys lub Trentino.

