Nagła zmiana zasad! Polska Liga Siatkówki podjęła decyzję ws. fazy play-off

Polska Liga Siatkówki poinformowała, że dojdzie do dużej zmiany w kwestii rozgrywania play-offów. Do zmian doszło ze względu na trwającą pandemię. Rywalizacja o brązowy medal i finał będą toczyć się do dwóch, a nie trzech zwycięstw, jak pierwotnie zakładał regulamin - czytamy na stronie siatka.org.

3 Pixabay Otwórz galerię Na Gazeta.pl