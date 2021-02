N'Gapeth potrafił się uderzyć w twarz. Najsłabszy Zenit od lat i tak silniejszy od PGE Skry

To był najsłabszy Zenit Kazań w ostatnich latach, a PGE Skra Bełchatów i tak nie potrafiła pokonać rosyjskiego zespołu. Były momenty, w których można było uwierzyć, że dzięki zawodnikom Michała Mieszko Gogola wynik będzie niespodzianką podobną do tej, którą wcześniej sprawiła ZAKSA, pokonując Cucine Lube Civitanova. Niestety, bełchatowianom siły w środowym meczu starczyło tylko na jednego seta i to Rosjanie są bliżej półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów.

