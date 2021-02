Bliźniaczki wykluczone ze sportu? "Zraniłam wiele osób. Nigdy tego nie zapomnę"

Lee Jae-Yeong i Lee Da-Yeong zostały oskarżone w liście podpisanym przez cztery osoby, nad którymi znęcały się w przeszłości. Petycję o usunięcie zawodniczek z siatkówki i dożywotni zakaz gry podpisało 100 osób, co zgodnie z prawem doprowadziło do rozpoczęcia śledztwa. Koreanki miały grozić swoim ofiarom nożem, wyłudzać pieniądze oraz obrażać najbliższych. "Chcemy od bliźniaczek szczerych przeprosin" - czytamy w liście oskarżyciela.

Koreanki przepraszają za swoje zachowanie. "Przez moje nieodpowiedzialne zachowanie ucierpiało wiele osób"

Siostry przyznały się do zarzucanych im czynów. Opublikowały również na swoich profilach na Instagramie przeprosiny oraz wyraziły chęć spotkania z osobami, które padły ich ofiarą w celu przeproszenia ich osobiście. To jednak nie koniec problemów Lee Jae-Yeong i Lee Da-Yeong. Do czasu rozwiązania sprawy siatkarki nie wystąpią w meczach ligowych. Stanowiska nie zajął jeszcze Koreański Związek Piłki Siatkowej (KOVO). Pink Spiders zapewnił bliźniaczkom opiekę psychologiczną.

Myślałam o tym, jakimi słowami zacząć przeprosiny. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zraniłam w przeszłości wiele osób. (...) Przede wszystkim chciałabym przeprosić tych, którzy cierpieli z powodu moich złych słów i czynów popełnionych w szkole. Tak jak debiutowałam na scenie zawodowej, muszę przyznać i przeprosić jeszcze szybciej, ponieważ otrzymałam miłość i uwagę wielu fanów. W przyszłości nigdy nie zapomnę złych czynów, które popełniłam i stanę się bardziej dojrzałą osobą. Będę samowystarczalna. Jeżeli ktokolwiek z moich znajomych, którzy ucierpieli przeze mnie, zaakceptują to, to spotkam się z nimi osobiście, przyznam do błędu i przeproszę

- napisała w oświadczeniu na Instagramie Lee Jae-Yeong.

Siostry Lee Jae-Yeong i Lee Da-Yeong po opublikowaniu przeprosin zablokowały możliwość komentowania ich postów w mediach społecznościowych. Jak same napisały, jest to rozwiązanie tymczasowe spowodowane ilością negatywnych komentarzy zamieszczanych pod ich wpisami. Zespół Incheon Heungkuk Life Pink Spiders czterokrotnie świętował mistrzostwo Korei Południowej w siatkówce kobiet, trzykrotnie zakończył V.League na pozycji wicelidera oraz raz zakończył sezon na trzecim miejscu.