Polskie kluby poznały rywali w 1/4 LM! Najtrudniejsze losowanie z możliwych

- Myślę, że trafimy na Zenit Kazań. Czuję to podskórnie - mówił przed losowaniem Michał Mieszko Gogol, trener klubu PGE Skra Bełchatów. Okazało się, że miał słuszne przeczucia, bo Polacy zmierzą się właśnie z Rosjanami.

Z kolei Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z Cucine Lube Civitanova, a rywalami żeńskiej drużyna Chemika Police będzie Vakifabank Stambuł. Nie mogło być trudniejszego losowania - mogą westchnąć kibice polskich drużyn.

Zenit? To sześciokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów, w którego składzie jest Bartosz Bednorz, były zawodnik PGE Skra Bełchatów. Cucine Lube Civitanova to też drużyna, której nie trzeba przestawiać, bo to mistrz Włoch, klubowy mistrz świata i ostatni triumfator Ligi Mistrzów.

Panie też mogą narzekać. Ekipa ze Stambułu również nie należy do łatwych rywali. W końcu to mistrz Turcji z 2019 roku, a także Ligi Mistrzyń z 2018 r. - To oni będą czuć presję na swoich barkach, a nie my. Nie martwimy się losowaniem. Będziemy walczyć - zadeklarował Ferhat Akbas, trener Chemika.

Pierwsze mecze odbędą się 23-25 lutego, a rewanże 2-4 marca.

Ćwierćfinały Ligi Mistrzów:

PGE Skra Bełchatów - Zenit Kazań

Cucine Lube Civitanova - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Berlin Volleys - Itas Trentino

Leo Shoes Modena - Sir Safety Perugia

Ćwierćfinały Ligi Mistrzyń:

Fenerbahce Stambuł - Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandici - Imoco Volley Conegliano

Grupa Azoty Chemik Police - VakifBank Stambuł

Busto Arsizio - Eczacibasi Stambuł

