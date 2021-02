MKS Będzin spada z PlusLigi po fatalnym sezonie. Zagadkowe słowa Jakuba Bednaruka

W sobotni wieczór poznaliśmy jedno z rozstrzygnięć tego sezonu PlusLigi. Stal Nysa wygrała 3:1 z Indykpolem AZS Olsztyn i dzięki zdobyciu kompletu punktów w tym spotkaniu, zapewniła sobie utrzymanie na kolejny sezon. Beniaminek ma 13 punktów przewagi nad ostatnim MKS-em Będzin, któremu do rozegrania zostały jeszcze 4 spotkania. Zespół Jakuba Bednaruka zdobył w 22 meczach 7 punktów, wygrywając jedynie dwa spotkania.

Bednaruk: Kiedyś wszystko opowiem, ale to nie pora

Głos w tej sprawie zabrał trener MKS-u Będzin, Jakub Bednaruk. - Gratuluje Nysie utrzymania. Zasłużyliście. My spadamy. Ja mogę tylko obiecać, że jak będziecie nas oglądać do końca nie będą was zęby bolały. Chyba to udowodniliśmy w ostatnich meczach. Kiedyś wszystko opowiem, ale to nie pora - napisał na Twitterze.

Tym samym zespół z Będzina kończy swoją przygodę z PlusLigą, po awansu do niej przed sezonem 2014/2015. W tym czasie nie udało im się zawojować parkietów najwyższej polskiej ligi, notując w poprzednich 6 sezonach trzykrotnie 11. miejsce, dwa razy 13. miejsce i w sezonie 2015/2016 14. miejsce, zamykając tabelę. Wówczas jednak PlusLiga była ligą zamkniętą, w której nie obowiązywały zasady spadków i awansów.