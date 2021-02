Druga porażka ZAKSY z rzędu! Nie wygrali seta po raz pierwszy od ponad 700 dni

Jeszcze pod koniec stycznia ZAKSA była blisko wyrównania rekordu zwycięstw z rzędu PGE Skry Bełchatów z sezonu 2010/2011. Ale zatrzymali się na 23, bo przyszła pierwsza porażka w sezonie z Asseco Resovią Rzeszów. Teraz wydawało się, że długo trzeba będzie czekać na kolejny mecz, w którym to rywal będzie lepszy od zawodników Nikoli Grbicia.

721 dni ZAKSA nie przegrywała w trzech setach. Warta Zawiercie jako druga w tym sezonie pokonuje drużynę Grbicia

W sobotę grali jednak z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i serbski szkoleniowiec ZAKSY postawił na rezerwowy skład swojego zespołu. Z podstawowych zawodników zagrali tylko Paweł Zatorski (wchodził na boisko w dwóch setach), Krzysztof Rejno i Bartłomiej Kluth, a chwilę na boisku spędził także David Smith. Zabrakło jednak choćby Łukasza Kaczmarka, Kamila Semeniuka, Aleksandra Śliwki, Benjamina Toniuttiego, czy Jakuba Kochanowskiego.

Efekt nie był pozytywny dla kędzierzynian. Przegrali to spotkanie w trzech setach - do 18, 23 i 19 - co nie zdarzyło im się od 721 dni i meczu z 16 lutego 2019 roku z Asseco Resovią Rzeszów. Dla Aluronu CMC Warty Zawiercie to trzecia wygrana z rzędu po zwycięstwach z MKS-em Będzin i Ślepskiem Suwałki.

ZAKSA wciąż liderem, zawiercianie już na piątym miejscu

ZAKSA nadal jest jednak liderem tabeli PlusLigi z dorobkiem 60 punktów. Dziesięć punktów traci do niej Jastrzębski Węgiel, który ma o jedno spotkanie rozegrane więcej. Aluron CMC Warta Zawiercie awansowała na piąte miejsce, ma 38 punktów i przewagę jednego punktu nad Asseco Resovią Rzeszów.

