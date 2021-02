Rosyjski sędzia może zabrać polskiemu klubowi awans do 1/4 LM. "To nie powinno mieć miejsca"

ŁKS Commercecon Łódź pokonał 3:1 ekipę Maritza Płowdiw w kobiecej Lidze Mistrzyń w grupie C. Wynik meczu zszedł na dalszy plan, po jednej z akcji, która miała miejsce w kluczowej fazie trzeciego seta.

Fatalny błąd w Lidze Mistrzyń może pozbawić ŁKS Commercecon Łódź awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. "Sędzia powinien wyłapać takie sytuacje"

Przy stanie 23:23 błąd przejścia linii środkowej popełniła rozgrywająca gości, Petja Barakowa, ale sędziowie kompletnie tego nie dostrzegli. Po tej sytuacji ogromne pretensje do rosyjskich sędziów mieli trenerzy zespołu z Łodzi, a także zawodniczki. - O co poszło? O to trzeba pytać sztabu. Z tego co wiem, challenge był zgłoszony, ale pojawiły się problemy techniczne. Przede wszystkim sądzę jednak, że sędzia powinien takie sytuacje wyłapać. Tym bardziej, że to działo się tuż przed nim i na tym poziomie, w tak ważnej końcówce seta, takie błędy nie powinny mieć miejsca - powiedziała Aleksandra Wójcik, przyjmująca łódzkiego zespołu, cytowana przez portal sportowefakty.pl.

W efekcie pomyłki sędziów ŁKS Commercecon Łódź przegrał jednego seta, który może mieć kluczowe znaczenie w kontekście awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Polski zespół wciąż ma szansę na awans do tej fazy z drugiego miejsca, ale przez stratę seta z Bułgarkami los siatkarek nie jest tylko w ich rękach. - Tym będziemy się martwić już po turnieju. Mimo wszystko cieszymy się tym, że udało nam się wygrać za trzy punkty i myślimy tylko o meczu z ASPTT Miluza - dodała Wójcik.

Jak wygląda sytuacja ŁKS Commercecon Łódź przed ostatnią kolejką LM?

W ćwierćfinale LM zagra pięć najlepszych drużyn z pierwszych miejsc i trzy z drugich. Łodzianki, aby myśleć o awansie, muszą nie tylko pokonać ASPTT Miluza 3:0 w ostatniej kolejce grupowej, ale także liczyć na korzystne wyniki w innych grupach. W przypadku wygranej łodzianki będą mieć cztery triumfy, 11 punktów i bilans setów 12:9 (ratio:1,333).

Dynamo Moskwa musi za to przegrać w ostatnim meczu z Eczacibasi Stambuł, a w pojedynku Palmberga Schwerin z Unet e-work Busto Arsizio musi być przynajmniej 3:1 dla jednej z drużyn. To jednak nie wszystko, ponieważ gdy ŁKS Commercecon Łódź pokona ASPTT Miluza 3:1, to wtedy w meczu Palmberga musi być pięć setów.

Tak wygląda obecnie klasyfikacja drużyn z drugich miejsc w kobiecej Lidze Mistrzyń:

Grupa Azoty Chemik Police* 5 4-1 13 14:3 (4,667) Fenerbahce Opet Stambuł* 6 4-2 12 13:7 (1,857) Dynamo Moskwa 5 3-2 9 11:8 (1,375) Palmberg Schwerin 5 3-2 8 10:9 (1,111) ŁKS Commercecon Łódź 5 3-2 8 9:9 (1,000)

Dwa pierwsze zespoły są już pewne gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Spotkanie między Eczacibasi Stambuł a Dynamem Moskwa rozpocznie się w Kaliningradzie o godzinie 16:00. O 20:00 w Palmberg Schwerin zmierzy się z Unet e-work Busto Arsizio, a o 20:30 ASPTT Miluza podejmie ŁKS Commercecon Łódź.