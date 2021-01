ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z awansem z grupy Ligi Mistrzów! Skra poczeka

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Fenerbahce Stambuł w trzech setach i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Blisko przejścia do kolejnej fazy jest PGE Skra Bełchatów, ale będzie musiała poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie co najmniej tydzień.

3 Fot. Marcin Kucewicz / Agencja Gazeta