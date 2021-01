Siatkarka w polskiej lidze ukarana za wpis na Twitterze. "Absurd. XXI wiek!"

- Polska Liga Siatkówki podjęła bardzo kontrowersyjną decyzję. W przełożonym z września Superpucharze Polski kobiet, który zaplanowano w grudniu zamiast Developresu SkyRes Rzeszów, finalisty Pucharu Polski sprzed roku, zagra drużyna Grot Budowlanych Łódź. Bo mecz znów trzeba byłoby przełożyć ze względu na zakażenia koronawirusem - napisał w grudniu nasz dziennikarz Jakub Balcerski.

Z ta decyzją nie mogła pogodzić się siatkarka wykluczonego zespołu, Jelene Blagojević, która na Twitterze dała jasno do zrozumienia, co myśli o całej sytuacji. - Hahahahaha! Brawo dla Was Państwa. Zrobiliście kupę na naszą drużynę, za całą naszą ciężką pracę ostatniego sezonu! - napisała kapitan Developresu SkyRes Rzeszów, Jelena Blagojević. W rozmowie z naszym portalem potwierdziła, że to głos całej drużyny, a nie jedynie jej własny. - To wstyd - mówiła Serbka. Jej wpis mocno uderzył we władze ligi, które były oburzone słowami, których użyła zawodniczka.

Blagojević została ukarana przez Komisję Dyscyplinarną PLS. "Wypowiadała się w sposób mogący poniżyć w opinii publicznej"

Komisja Dyscyplinarna PLS uznała, że słowa Blagojević naruszyła Regulamin Dyscyplinarny PZPS zgodnie z paragrafem 30 ust. 1 i 2., którego treść brzmi: "1. Kto, wypowiada się lub podejmuje inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w piłce siatkowej lub znieważające osoby lub podmioty, o których mowa w § 3 Regulaminu [członkowie PZPS, Zawodnicy, członkowie Sztabu Szkoleniowego, Sędziowie oraz Działacze Sportowi], poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub w oparciu o nieprawdziwe informacje, podlega karze upomnienia albo nagany albo okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 jest związany z Ligą Zawodową, podlega karze upomnienia albo nagany albo karze pieniężnej w wysokości od 5.000 złotych do 25.000 złotych oraz karze okresowego zawieszenia w prawach na okres do 24 miesięcy."

- Orzeczeniem z dnia 21 stycznia 2021 r. Komisja Dyscyplinarna skazała obwinioną Jelenę Blagojević, zawodniczkę klubu Developres SkyRes Rzeszów za to, że w dniu 9 grudnia 2020 r. wypowiadała się w sposób mogący poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności sportowej w piłce siatkowej lub znieważający członków organu statutowego Zarządzającego Ligą Zawodową - czytamy w orzeczeniu, które cytuje portal siatka.org.

Komisja Dyscyplinarna PLS postanowiła ukarać siatkarkę. Blagojević będzie musiała zapłacić karę 5 tys. złotych oraz została warunkowo zawieszona na jeden mecz w prawach zawodnika.

Komentarz Blagojević po nałożeniu na nią kary. "Absurdem jest, że w XXI wieku nie możemy mówić tego co myślimy"

Siatka zabrała głos w mediach społecznościowych nt. kary, publikując obszerną wiadomość. - Dziękuję Wam wszystkim za słowa wsparcia. Cieszę się, że jesteście po mojej stronie. W zasadzie tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby żeńska siatkówka w kraju, w którym gram, była na wysokim poziomie - zaczęła.

- Jestem Serbką i zawsze nią będę. Ale czuję się również Polką. Tu gram wiele lat i bardzo dobrze się tu czuję. Mówię w wielu językach, ale chyba najlepiej (w tej chwili) po polsku i uwielbiam to i jestem z tego bardzo dumna. Nie jestem buntowniczką, jestem człowiekiem, który ma swoje emocje (co pokazuję na boisku) i który ma swoje zdanie. Co do kary... absurdem jest, że w XXI wieku nie możemy mówić tego co myślimy - dodała.

Blagojević jest jedną z najlepszych siatkarek Tauron Ligi. Przyjmująca gra w Polsce od 2016 roku. Najpierw broniła barw Chemika Police, a od 2017 roku występuje w Developresie SkyRes Rzeszów. Zawodniczka ma na koncie również występy w reprezentacji Serbii, z którą ma na koncie m.in. dwa złote medale zdobyte w mistrzostwach Europy w 2017 i 2019 roku