Jastrzębski Węgiel lepszy w hicie PlusLigi. Czarni Radom wypuścili niemal pewne zwycięstwo

Mimo zbliżających się Świąt siatkarze polskiej PlusLigi nie odpoczywają. W środę rozegrano hit naszej ligi, w którym zmierzyły się zespoły Jastrzębskiego Węgla i Skry Bełchatów.

Porażka Skry z Jastrzębskim

Gospodarze przegrali pierwszego seta 22:25. W drugim i trzecim byli lepsi, wygrywając do 22 i 21. W czwartym górą znów była Skra, tym razem 25:21. Piąta partia należała do Jastrzębskiego, który wygrał 15:8, a całe spotkanie 3:2. Po 19. kolejce PlusLigiJastrzębski Węgiel jest na trzecim stopniu podium z 30 punktami. Ekipa z Bełchatowa jest dopiero na dziewiątej pozycji z 20 punktami. Obie drużyny mają po sześć zaległych spotkań do rozegrania. Trwające rozgrywki PlusLigi są paraliżowane przez koronawirusa.

W drugim środowym spotkaniu Czarni Radom przegrali z Aluronem Warta 2:3. Pierwsze dwa sety na korzyść gospodarzy - do 24 i 13. Szczególnie w drugim przewaga Czarnych nie podlegała dyskusji. W trzeciej partii goście odgryźli się, wygrywając do 20. Czwarty set także wygrali, tym razem 25:23. W piątej partii gra była bardzo zacięta, ale ostatecznie Aluron zwyciężył 15:12 i awansował na czwarte miejsce w tabeli (30 punktów). Czarni są na 10. pozycji (19 punktów). Aluron musi rozegrać trzy zaległe spotkania, a Czarni dwa.