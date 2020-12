Poważne problemy Mateusza Miki! Były mistrz świata nie zagra już w tym sezonie PlusLigi

Trefl Gdańsk poinformował, że w poniedziałkowym treningu drużyny Mateusz Mika doznał poważnej kontuzji. Badania, przeprowadzone we wtorek wykazały, że siatkarz zerwał więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i będzie musiał przejść zabieg rekonstrukcji więzadła, po którym będzie musiał pauzować przez około 6 miesięcy. To oznacza dla niego koniec sezonu.

- W minioną sobotę nie mogliśmy go oglądać w Lubinie z powodu drobnej kontuzji pleców. Kiedy wszystko już wracało na właściwe tory i w poniedziałek mógł wrócić do normalnych treningów z całą drużyną, doznał jednego z najgorszych sportowych urazów. Zerwanie więzadeł krzyżowych oznacza około pół roku przerwy od gry, co oczywiście jest dla nas wszystkich bardzo złą wiadomością - przekazał w oficjalnym komunikacie prezes Trefla, Dariusz Gadomski.

Mateusz Mika wraz z reprezentacją Polski zdobył tytuł mistrza świata w 2014 roku. Wcześniej, jeszcze w barwach Asseco Resovii, zdobył mistrzostwo Polski w 2012 roku. W barwach Trefla występuje od początku sezonu, gdy przeniósł się do Gdańska z AZS-u Olsztyn. W tym klubie grał już wcześniej, bo w sezonie 2012/2013 i w latach 2014-2018.