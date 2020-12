Jastrzębski Węgiel nie pojechał na mecze Ligi Mistrzów. Jest decyzja CEV. "Wyrażamy żal"

Władze Jastrzębskiego Węgla wraz ze sztabem szkoleniowym podjął decyzję o rezygnacji z udziału w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Turniej zaplanowano od wtorku do czwartku w Berlinie. W trakcie turnieju zespół PlusLigi miał się zmierzyć z Zenitem Kazań, ACH Volley Lublana oraz Berlin Recycling Volleys. Wszystkie trzy mecze zostaną oddane walkowerami.

"Raz jeszcze wyrażamy żal z powodu zakażeń w Waszym zespole. Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa CEV taka sytuacja skutkuje nałożeniem walkowerów i wyników 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) na zespół, który nie przystąpił do rywalizacji. Życzymy Państwu szybkiego powrotu do zdrowia i z niecierpliwością oczekujemy, by powitać Waszą drużynę w lutym 2021 w Kazaniu" - napisano w oświadczeniu skierowanym przez CEV do klubu.

- Jako prezes Klubu i jako Jastrzębski Węgiel szanujemy regulamin CEV i ze zrozumieniem przyjmujemy do wiadomości tego rodzaju konsekwencje. Spodziewaliśmy się ich. Bardzo ubolewam, że nie mogliśmy pojechać do Berlina i wziąć udziału w tym turnieju. Jednocześnie mam świadomość, że nie mogliśmy paraliżować tego turnieju naszym problemem, chociaż wyniknął on z przyczyn niezależnych od nas - powiedział Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów odbywa się w dwóch turniejach. W każdym z nich udział bierze pięć grup, w których zespoły grają systemem każdy z każdym. W pierwszej części rozgrywek zorganizowanej w Berlinie zabraknie Polaków, jednak szansę na odrobienie strat Jastrzębski Węgiel otrzyma w Kazaniu. Druga część siatkarskiej Ligi Mistrzów odbędzie się w terminie od 9 do 11 lutego.