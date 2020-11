Mocne oświadczenie Zagumnego. W tle układy polityczne. "Dobrze, że nie będę tego częścią"

Zagumny 22 listopada przestał pełnić funkcję prezesa PLS po tym, jak został odwołany przez Radę Nadzorczą trzy dni wcześniej, o czym informowaliśmy jako pierwsi. - Jestem zdziwiony i zaskoczony tą decyzją. Wyniki finansowe mnie tłumaczyły, większość założeń została przeze mnie wypełniona - mówił dla "Przeglądu Sportowego" Zagumny.

Zagumny wydał oświadczenie. "Pozostanę na zawsze sportowcem i interesuje mnie tylko gra Fair Play"

Teraz były siatkarz reprezentacji Polski wydał oświadczenie na swoim profilu na Facebooku.

"Pomimo:

mojego zaangażowania w usprawnienie funkcjonowania PLS,

poprawę wyników finansowych spółki,

pozyskania w tych trudnych czasach wielu znaczących sponsorów,

pozytywnego odbioru sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą, w ostatniej chwili ta sama Rada postanawia nie przedłużać mi kadencji.

W mojej naturze sportowca nie ma miejsca na wyciąganie i pranie brudów "poza szatnią", być może w tym temacie przyjdzie jeszcze czas na podsumowania.

Chcę podziękować za wszystkie przychylne komentarze i wiadomości prywatne. Dostałem ich dziesiątki i jeżeli jest tak jak czytam (nie potwierdzam ale i nie zaprzeczam), że nawet nasza Siatkówka nie jest już wolna od układów politycznych i własnych interesów to może i lepiej, że nie będę częścią obecnej rozgrywki. Pozostanę na zawsze sportowcem i interesuje mnie tylko gra Fair Play.

Pora na nowe wyzwania, działanie w zgodzie ze sobą i zawsze z miłością do tego sportu, którego dobre imię jest dla mnie najważniejsze.

Z siatkówką i z Wami się nie żegnam.

Do zobaczenia!

Guma'5"

Osoby blisko PLS powiedziały nam, że Zagumny został odwołany, bo "coraz mniej współpracował z klubami i chciał wszystkimi rządzić". Nowym-starym prezesem PLS ma teraz zostać Artur Popko, który wcześniej pełnił już funkcję prezesa zarządu tego organu jeszcze pod nazwą Profesjonalnej Ligi Siatkówki - od 2000 do 2016 roku i od 2017 do 2018, gdy drugi raz zatrzymano go w związku ze sprawą podejrzeń o nieprawidłowościach przy organizacji mistrzostw świata w 2014 roku. Tę informację potwierdza nam coraz więcej osób związanych ze środowiskiem polskich lig kobiet i mężczyzn.