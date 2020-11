Paweł Zagumny zaskoczony dymisją z funkcji prezesa PLS. "Jeszcze wczoraj planowałem kolejne działania"

W piątek po południu jako pierwsi poinformowaliśmy, że Paweł Zagumny nie będzie już prezesem Polskiej Ligi Siatkówki, którą zarządzał od stycznia 2019 roku. Wybierano go podczas turnieju finałowego Pucharu Polski mężczyzn we Wrocławiu.

Na razie nie znamy nazwiska następcy odwołanego prezesa, choć wiemy, że udało się już go wybrać. Pierwsze nieoficjalne informacje wskazują, że nowym prezesem ma zostać Artur Popko, który wcześniej pełnił już funkcję prezesa zarządu tego organu jeszcze pod nazwą Profesjonalnej Ligi Siatkówki - od 2000 do 2016 roku i od 2017 do 2018, gdy drugi raz zatrzymano go w związku ze sprawą podejrzeń o nieprawidłowościach przy organizacji mistrzostw świata w 2014 roku.

"Jestem zdziwiony i zaskoczony"

Zagumny skomentował sytuację w "Przeglądzie Sportowym". - Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że moja kadencja, która dobiega właśnie końca, nie zostanie przedłużona. Jestem zdziwiony i zaskoczony tą decyzją. Wyniki finansowe mnie tłumaczyły, większość założeń została przeze mnie wypełniona, znalazłem m.in. sponsora ligi żeńskiej - powiedział Zagumny.

I dodał: Nie potrafię zrozumieć czemu tak się stało. To smutne, bo jeszcze wczoraj planowałem kolejne działania związane z moją pracą. Miałem wizytować miasto gospodarza Superpucharu Polski.

Zagumny był pierwszym reprezentantem Polski, który sprawował funkcję prezesa PLS. Były rozgrywający polskiej kadry był natomiast kolejnym siatkarzem-prezesem, bo wcześniej w Kędzierzynie-Koźlu Sebastian Świderski objął tę rolę w tamtejszej Zaksie, Piotr Gacek w ONICO Warszawa (dziś Verva Warszawa ORLEN Paliwa), a także Krzysztof Ignaczak w Asseco Resovii.

