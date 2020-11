Trzęsienie ziemi w polskiej siatkówce! Zagumny odwołany z funkcji prezesa PLS!

Informację potwierdziła nam osoba będąca bardzo blisko struktur PLS-u. Na zebraniu miało się odbyć głosowanie wśród członków Rady Nadzorczej wobec odwołania prezesa Zagumnego i przegłosowano jego odejście.

Paweł Zagumny nie jest już prezesem PLS

Zagumny był prezesem Polskiej Ligi Siatkówki od stycznia 2019 roku. Zarządzał rozgrywkami męskiej i kobiecej ligi - PlusLigi i Tauron Ligi. Wybierano go podczas turnieju finałowego Pucharu Polski mężczyzn we Wrocławiu. Był pierwszym reprezentantem Polski w tej roli.

Były rozgrywający polskiej kadry był natomiast kolejnym siatkarzem-prezesem, bo wcześniej w Kędzierzynie-Koźlu Sebastian Świderski objął tę rolę w tamtejszej Zaksie, Piotr Gacek w ONICO Warszawa (dziś Verva Warszawa ORLEN Paliwa), a także Krzysztof Ignaczak w Asseco Resovii.

Na razie nie znamy nazwiska następcy odwołanego prezesa, choć wiemy, że udało się już go wybrać. Pierwsze nieoficjalne informacje wskazują, że nowym prezesem ma zostać Artur Popko, który wcześniej pełnił już funkcję prezesa zarządu tego organu jeszcze pod nazwą Profesjonalnej Ligi Siatkówki - od 2000 do 2016 roku i od 2017 do 2018, gdy drugi raz zatrzymano go w związku ze sprawą podejrzeń o nieprawidłowościach przy organizacji mistrzostw świata w 2014 roku. Próbowaliśmy skontaktować się z Pawłem Zagumnym, ale jak dotąd bezskutecznie.

