Benedykt Krysik nie żyje. Wybitny trener brązowych medalistek olimpijskich

Pod koniec lat 60. Benedykt Krysik był szkoleniowcem kadry kobiet. Pod jego wodzą Polki zdobyły wicemistrzostwo Europy w 1967 roku, a dwanaście miesięcy później zajęły trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich w Meksyku. - To były wspaniałe dziewczęta. Pracowite i zdyscyplinowane. Jeśli dzisiaj miałyby do dyspozycji takie zaplecze finansowe i sportowe, to niewykluczone, że zostałyby mistrzyniami olimpijskimi - mówił trener Krysik podczas spotkania w Polskim Związku Piłki Siatkowej w roku 2013.

Zdobywał medal na igrzyskach olimpijskich

Po okresie pracy z kadrą Polski pracował z męskim zespołem Górnika Kazimierz (obecnie dzielnicy Sosnowca) i żeńską drużyną Kolejarza Katowice. W roku 1973 wyjechał do Holandii, gdzie przez cztery lata był selekcjonerem męskiej reprezentacji Pomarańczowych. Trener Benedykt Krysik zbudował podwaliny pod późniejsze sukcesy reprezentacji Kraju Tulipanów.

- Zjeździłem Holandię wzdłuż i wszerz poszukując wysokich i sprawnych chłopców. 80 tysięcy przejechanych kilometrów zaprocentowało po latach, kiedy to Holendrzy sięgali po największe zaszczyty - powiedział trener Krysik.

W roku 1984 szkoleniowiec wraz z żoną Lidią wyjechał do Szwecji. Zamieszkał tam na stałe i zajął się rodziną. Zmarł w wieku 92 lat.

