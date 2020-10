Polskie sportsmenki grzmią po decyzji ws. aborcji. "Witamy w piekle". Ale nie wszystkie są przeciw

Dyskusja o aborcji w Polsce trwa od lat. W czwartek doszło do przełomowego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że aborcja ze względu na poważne wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Orzeczenie to wywołało wiele kontrowersji w naszym społeczeństwie. W nocy z czwartku na piątek w całym kraju odbywały się protesty. Zareagowały także polskie zawodniczki, publikując wpisy na Instagramie.

Polskie zawodniczki o wyroku TK

Znakomita polska sprinterka Ewa Swoboda opublikowała zdjęcie z podpisem "Witamy w piekle" i polską flagą.

Swoboda Instagram

Joanna Jóźwik, biegaczka na 800 metrów, koleżanka Swobody z lekkoatletycznej reprezentacji, dodała na Instagramie popularne od czwartku zdjęcie symbolizujące prawo torturujące kobiety, a do tego smutny emotikon.

Jóźwik Instagram

Młociarka Malwina Kopron, trzecia zawodniczka mistrzostw świata w Londynie w 2017 roku, dodała takie samo zdjęcie, jak Jóźwik.

Kapron Instagram

Na wyrok TK zareagowały także polskie siatkarki. Joanna Wołosz opublikowała na Instastories kilka zdjęć, w tym m.in. ze strajku kobiet pod hasłem "Piekło kobiet" oraz "Tylko on ma prawo decydować o jej ciele".

Wołosz Instagram

Wołosz Instagram

Wołosz Instagram

Siatkarka Katarzyna Skorupa zamieściła m.in. grafikę Marty Frej z Jarosławem Kaczyńskim i podpisem "W sprawie rodzenia nie macie nic do powiedzenia."

Skorupa Instagram

Skorupa Instagram

Skorupa Instagram

To samo zdjęcie co Skorupa opublikowała także Weronika Nowakowska, była biathlonistka.

Nowakowska Instagram

Narciarka dowolna Karolina Riemen-Żerebecka udostępniła rysunek Andrzeja Rysuje, podpisując je: Co się w tym kraju nie rozumiem dzieje.

Żeberecka Instagram

Karolina Kowalkiewicz udostępniła słowa francuskiej pisarki Simone de Beauvoir: Nie zapominajcie, że wystarczy kryzys polityczny, gospodarczy albo religijny, żeby prawa kobiet na nowo były kwestionowane. Musicie być czujne przez całe życie.

Kowalkiewicz Instagram

Podobnie jak Kowalkiewicz słowa de Beauvoir udostępniła Karolina Owczarz, zawodniczka KSW.

Owczarz Instagram

Zupełnie inaczej na wyrok Trybunału zareagowała windsurferka Zofia Klepacka, która popiera zmiany ws. aborcji.

Klepacka FB

Klepacka FB

Klepacka FB

