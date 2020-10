Wilfredo Leon pobił niesamowity rekord! Król zagrywki jest tylko jeden

Wilfredo Leon ustanowił nowy rekord w wygranym 3:1 meczu jego Perugii z Trentino. Poprzednia najszybsza zagrywka wynosiła 134 km/h i należała wspólnie do Leona i Iwana Zaytseva.

Zobacz wideo Wilfredo Leon w programie "Wilkowicz Sam na Sam"

Wilfredo Leon pobił rekord prędkości serwisu w meczu ligi włoskiej. 138 km/h!

Rekord serwisu wynoszący 138 km/h w najlepszej lidze siatkarskiej na świecie został uznany oficjalnie przez portal volleynews.it. Kilkanaście dni temu Leon zapowiadał, że wkrótce będzie chciał pobić rekord prędkości. - Usain Bolt jest tylko jeden i tylko do niego należy rekord świata w sprincie. Ja też chcę, żeby obok rekordu zagrywki widniało tylko jedno nazwisko: Wilfredo Leon. Współdzielony rekord to nie to samo - mówił Leon na łamach "Przeglądu Sportowego".

27-letni siatkarz w elemencie zagrywki nie ma sobie równych w całej lidze włoskiej. Ta sztuka udała mu się aż 22 razy w 20 setach, co oznacza średnią 1,10 asa na jednego seta! Oprócz tego Leon jest niezwykle skuteczny w ataku. Zajmuje czwarte miejsce wśród najlepiej punktujących siatkarzy w lidze - 108 punktów. W środowym meczu z Trentino Leon zdobył 18 puntów, z czego 12 w ataku, 4 z serwisu i 2 po bloku. 27-latek miał skuteczność na poziomie 50 proc.

Chociaż oficjalny rekord należy do Leona, to w lutym ubiegłego roku w meczu Copa Libertadores Miguel Angel Lopez (z argentyńskiego UPCN) osiągnął przy jednej z zagrywek prędkość 148 km/h. Nie została ona jednak oficjalnie zatwierdzona. Inni siatkarze dysponujący potężnym serwisem to: Simon, Leal, Juantorena i Jesus Herrera.

Klub Leona prowadzony przez Vitala Heynena (trenera reprezentacji Polski) jest niepokonany w obecnym sezonie ligowym, mając na koncie komplet sześciu zwycięstw. W tabeli zajmuje pozycję lidera (18-2 w setach) wyprzedzając Lube Civitanovę o jeden punkt.

