Najlepsza polska siatkarka szaleje w social mediach. Koleżanka pokazała jej wyczyny [WIDEO]

Smarzek-Godek świetnie rozumie się z koleżankami z drużyny, a zwłaszcza z Alessią Populini, z którą często nagrywają się w mediach społecznościowych. Zazwyczaj tą, która publikowała filmiki była Polka, a teraz sytuacja się odwróciła.

"Coincidance" Malwiny Smarzek. Polska siatkarka w śmiesznym tańcu na Tik Toku

Najlepsza polska siatkarka wykonała zabawny taniec do trendu "coincidance", nazywany także "wow, you can really dance". To słowa piosenki "Coincidence" od Handsome Dancer, której używa się do tła tych filmików. Trend powstał do prezentowania różnych, często dziwnych stylów tanecznych, głównie przez osoby, które rzadko się na to decydują.

Smarzek-Godek założyła bluzę na kolana w przysiadzie i zaczęła do niego podrygiwać w takiej pozycji. Po chwili zaczęła się śmiać i przewróciła.

Zawodniczka niedawno o skandalu, do którego według niej doszło w meczu Igora Gorgonzola Novara w Superpucharze Włoch. Jej zespół przegrał w półfinale z UYBA Busto Arsizio po tym, jak przekładano termin i zmieniano miejsce rozegrania spotkania. - Mecze odbywały się na rynku w Vicenzie. Wieczorem było już chłodno i nasz pot skraplał się na boisko. Zrobiło się lodowisko. Bałam się, że coś sobie zrobię - opisywała Malwina Smarzek-Godek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Pierwsze spotkania ligowe w Serie A zostały zaplanowane na weekend 18-20 września. Novara rozpocznie rozgrywki od rywalizacji z byłym klubem Smarzek-Godek - Zanetti Bergamo. Mecz odbędzie się 27 września.

