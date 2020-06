Vital Heynen wkręcony przez sztab reprezentacji. Był blady jak ściana [WIDEO]

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie polskich siatkarzy w Spale. Najpierw wszyscy zawodnicy i członkowie sztabu trenerskiego przeszli testy na obecność koronawirusa. Wszystkie były negatywne, a wyniki poznali we wtorek. Atmosfera w zespole jest na tyle dobra, że postanowiono wkręcić trenera Vitala Heynena.

Siatkarze wkręcili Vitala Heynena

Gdy Heynen wszedł do pokoju, członkowie sztabu przekazali mu: "Vital, mamy problem. Ela [Elżbieta Poznar, kierownik drużyny - przyp. red.], Szalupa [Artur Szalpuk - przyp. red.] i Kuraś [Bartosz Kurek - przyp. red.] są dodatni. Będziemy musieli powtórzyć im testy". Nasz selekcjoner był zaskoczony tą informacją. Przez chwilę analizował, co w tej sytuacji zrobić. Był blady jak ściana. Chwilę później dowiedział się, że to tylko żart i wszyscy wybuchnęli śmiechem.

Mimo że zawodnicy są zdrowi to na terenie ośrodka i tak muszą chodzić w maskach. Mieszkają w jednoosobowych pokojach. W Spale trenują wszyscy najlepsi nasi siatkarze z ostatnich dwóch lat. Zagrają w sparingach w połowie lipca, bo tegoroczną Ligę Narodów odwołano, a igrzyska w Tokio przesunięto na przyszły rok.

