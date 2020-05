Malwina Smarzek-Godek znalazła nowy klub. Zrealizowała swój cel

- Witamy zawodniczkę, która łączy młody wiek z doświadczeniem na arenie międzynarodowej. To osoba niezwykle entuzjastycznie nastawiona do nowego wyzwania. Tak bardzo, że podpisała z nami 2-letni kontrakt - powiedział Enrico Marchioni. Prezes klubu Igor Gorgonzola Novara Volley ogłosił w ten sposób podpisanie kontraktu z Malwiną Smarzek-Godek, jedną z najlepszych polskich siatkarek.

Malwina Smarzek-Godek zawodniczką jednego z najlepszych włoskich klubów. "Nie mogę się doczekać sezonu"

Smarzek-Godek ostatnio występowała w drużynie Zanetti Bergamo. Gdy okazało się, że z niej odejdzie, 23-latka podkreślała, że chce zostać we Włoszech. Cel zrealizowała zostając bohaterką głośnego transferu. Jej nowy klub to jeden z najlepszych zespołów w Serie A. - Dalej nie mogę w to uwierzyć - przyznała reprezentantka Polski. Bardzo chciałam zostać we Włoszech, kontynuować tu swoją karierę. Teraz będę mogła to robić w jednym z najlepszych klubów świata - dodała.

W ostatnim sezonie drużyna Igor Gorgonzola Novara była mistrzem Włoch. Mistrzostwo zdobyła w 2017 roku.

