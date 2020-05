"Vital Heynen wkurzał wszystkich. Zachowywał się, jakby robił wszystkim łaskę"

mandryn godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Kolejny "ekspert", tym razem od zachowania bo trenerka jak widać "średnio" mu szła. Proponowałbym jednak aby przy jakiejkolwiek ocenie innych osób najpierw spojrzeć w lustro, zapytać siebie co ja takiego wielkiego dokonałem żeby recenzować osoby które potrafią/zdobyły więcej ode mnie. Tu własnie wychodzi kto przemądrzały a kto skromny - a z tego co widzę w mediach to Heynen - jakikolwiek nie jest poza boiskiem - to gość który nigdy się nie wywyższa i nie mówi "ja, ja", tylko wskazuje na drużynę. I to odróżnia jego od "polskiej myśli szkoleniowej", która sądzi że pozjadał wszystkie rozumy. A smutna prawda jest taka że mieliśmy tylko jednego znakomitego trenera (oczywiście H.Wagner) i że przypomnę tylko, również bardzo "charakternego" i trudno dostępnego, po prostu "kata" jak to na niego wołano. Ale kult pracy i cel był u niego ponad wszytko. Więc proponuję, żeby kolejne mądrale z polskiego piekiełka może zastanowiły się wpierw nad tym co chcą i czy w ogóle mają coś mądrego/ciekawego do powiedzenia