Rewolucja w reprezentacji Polski! Jacek Nawrocki ogłosił kadrę

darek183 8 minut temu 0

Dobrze zrobił. Jeśli zawodniczki rządzą trenerem to nic z tego nie będzie co wielokrotnie widzieliśmy nie tylko w siatkówce. Tak rozpadały się albo nie osiągały sukcesów najlepsze drużyny a co dopiero nasze siatkarki, które tak naprawdę dzięki Nawrockiemu zaszły tak daleko. Niestety same nie potrafiły dokończyć już wygranego meczu z Turczynkami i same pozbawiły się atutów w walce z trenerem. Skoro im się nie udało ma prawo wziąć nowe dziewczyny. A te jak się będą go słuchać to za kilka lat może będziemy mieli jakieś medale :)