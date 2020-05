Oficjalnie: Reprezentant Polski wraca do PlusLigi! Roczne wypożyczenie z ligi włoskiej

- Mam nadzieję, że zdobędziemy jak najwięcej sukcesów i zdobędziemy mistrzostwo Polski. To będzie cel zarówno mój, jak i drużyny. Mamy sporo czasu na przygotowanie do sezonu i liczę na to, że wspólnie będziemy po tym sezonie cieszyć się z sukcesów w kraju i Europie - mówi cytowany w klubowym komunikacie PGE Skry Mateusz Bieniek.

Wielki transfer PGE Skry Bełchatów! Reprezentant Polski wraca do PlusLigi

Bieniek w Skrze zastąpi w nadchodzącym sezonie Jakuba Kochanowskiego, który postanowił przenieść się do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po roku gry w Bełchatowie ma wrócić do Włoch, a w międzyczasie ma rywalizować o miejsce w kadrze, która poleci na igrzyska olimpijskie w Tokio. Te odbędą się latem 2021 roku w Tokio.

Środkowy wcześniej grał w latach 2013-2016 w Effectorze Kielce, a także Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył dwa złote i srebrny medal PlusLigi. To zaprocentowało transferem do Cucine Lube Civitanova, z którym w zeszłym roku zdobył klubowe mistrzostwo świata i Puchar Włoch. Bieniek zdobywał mistrzostwo świata z reprezentacją Polski w 2018 roku, a także brąz mistrzostw Europy rok później.

