Oficjalnie: Mecz Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów przełożony!

Mecz Jastrzębskiego Węgla z Trentino Itas w Lidze Mistrzów siatkarzy, który zaplanowano na czwartek o 20:30 został przełożony. Europejska Federacja Siatkówki (CEV) przychyliła się do próśb polskiej drużyny, dla której ważniejsze od rozegrania spotkania pozostawało zdrowie sztabu i zawodników. To nagła zmiana, bo wcześniej polski klub nie mógł dojść do porozumienia z organizatorami rozgrywek. Groził mu nawet walkower za niestawienie się we Włoszech.

"Wyrażamy wielką satysfakcję z końcowego rozstrzygnięcia tej wyjątkowo trudnej dla Jastrzębskiego Węgla i całego środowiska jastrzębskiej siatkówki sprawy, gdyż uważamy, że przyznanie naszemu rywalowi wyniku 3:0 na jego korzyść w obecnych okolicznościach byłoby dla nas krzywdzące. Raz jeszcze podkreślamy, że zdrowie zawodników było i jest dla nas najważniejsze" - czytamy w środowym komunikacie wydanym przez prezesa klubu, Adama Gorola.

Na razie nie została wyznaczona nowa data, ani miejsce rozegrania spotkania. Rewanż, który ma odbyć się w Jastrzębiu, jest wyznaczony na 12 marca o 18:00.