We Włoszech jest coraz więcej przypadków koronawirusa, co wpływa także na sport. Odwołano kilka spotkań piłkarskiej Serie A, do 1 marca zawieszono rozgrywki ligowe siatkarzy i siatkarek. Wirus wpływa także na siatkarską Ligę Mistrzów i Ligę Mistrzyń, w ramach których w dniach 3-5 marca mają zostać rozegrane pierwsze ćwierćfinały.

Polski zespół musi grać we Włoszech?

W kobiecych rozgrywkach przełożone zostały spotkania Savino Del Bene Scandicci - Eczacibasi VitrA Stambuł oraz Igor Gorgonzola Novara - Fenerbahce Opet Stambuł. - W przypadku Jastrzębskiego Węgla CEV upiera się, by mecz z Itas Trentino we Włoszech rozegrać normalnie. Paranoja - napisał Żelisław Żyżyński z Canal + Sport. Dodał, że polska drużyna rozważa podróż do Włoch autokarem.

W grę wchodzi rozwiązanie, by pierwszy mecz ćwierćfinałowy odbył się w Polsce, ale na to nie chce się zgodzić Jastrzębski Węgiel.

CEV wystosowało oświadczenie

- Nie będziemy nikogo zmuszać do gry i w przypadku jeśli drużyna nie chce bądź nie jest w stanie gościć lub też wyjechać za granicę na mecze w ramach europejskich pucharów w okresie 3-5.03, prosimy o przesłanie oficjalnej prośby o przełożenie terminu meczu do CEV - czytamy w komunikacie wystosowanym przez europejską federację siatkarką.