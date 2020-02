Polscy kibice poszkodowani. Mogą nie zobaczyć ważnego meczu Ligi Mistrzów z trybun

We Włoszech jest coraz więcej przypadków koronawirusa, co wpływa także na sport. Odwołano kilka spotkań piłkarskiej Serie A, do 1 marca zawieszono rozgrywki ligowe siatkarzy i siatkarek. Zagrożone są też mecze siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Jastrzębski Węgiel zagra bez kibiców?

5 marca ma się odbyć mecz ćwierćfinałowy LM Itas Trentino - Jastrzębski Węgiel. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się bez udziału publiczności. Mała jest szansa na przełożenie meczu, bo rozgrywki siatkarskie mają bardzo napięty kalendarz. Rewanżowe spotkanie w Polsce zostanie zorganizowane tydzień później.

Jeszcze dalej idą tureckiej zespoły występujące w Lidze Mistrzyń. Eczacibasi VitrA Stambuł i Fenerbahce Opet Stambuł chcą przełożenia swoich spotkań w LM. Pierwsza z tych ekip 4 marca zagra na wyjeździe z Savino Del Bene Scandicci, a druga 11 marca z Igor Gorgonzola Novara.