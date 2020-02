Wilfredo Leon tłumaczy, dlaczego zrezygnował z wielkich pieniędzy

Wilfredo Leon w 2014 roku trafił do Zenita Kazań, czyli rosyjskiego giganta, z którym czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów. Jednak w 2018 roku Leon zdecydował się na transfer do włoskiej Perugii. Zenit chciał ponownie pozyskać reprezentanta Polski i miał oferować mu ok. 2 milionów euro za sezon, co w siatkówce jest niespotykaną, kosmiczną kwotą.

REKLAMA

"Z Wilfredo Leonem w składzie możemy marzyć o medalu w Tokio":

Dlaczego Leon nie zdecydował się przyjąć tak lukratywnej oferty? - To nie jest pierwszy raz, kiedy pieniądze nie miały tu największego znaczenia. Już wcześniej przychodząc do Perugii miałem lepsze propozycje z Kazania, czy z Chin, ale wybrałem Perugię. Liga włoska stoi na bardzo wysokim poziomie i chciałbym jeszcze przez kolejne dwa lata zostać tutaj i spróbować wygrać coś wielkiego. Myślę, że z tym klubem jestem w stanie to zrobić - stwierdził i dodał, że największy wpływ na jego decyzję miała żona.

Najpierw porozmawiałem na ten temat z żoną i razem uznaliśmy, że najlepiej będzie mi we Włoszech. Miałem propozycje z Rosji, z Chin, czy z Japonii, ale to odznaczałoby bycie daleko od rodziny. To prawda, że liga rosyjska jest mocna, ale tutaj we Włoszech też stoi na najwyższym poziomie, dlatego uznałem, że pozostanie w Perugii na kolejne dwa lata, to będzie dobra decyzja

- powiedział Wilfredo Leon w rozmowie z PlusLiga.pl.