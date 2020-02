Polskie drużyny poznały rywali w 1/4 siatkarskiej Ligi Mistrzów! Były rozstawione

Mistrz Polski z Kędzierzyna-Koźla jak burza przeszedł fazę grupową LM. Wygrał wszystkie spotkania, nie stracił nawet seta. W meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów zmierzy się z Kuzbassem Kemerowo. Rosyjski zespół zajął w swojej grupie drugie miejsce za inną drużyna z Rosji - z Nowego Urengoja. Kemerowo nie ma w swoim składzie wielkich gwiazd i to ZAKSA będzie faworytem do awansu.

Druga polska ekipa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel trafiła na Trentino Itas. Włoski zespół ma w składzie kilku znanych siatkarzy - to m.in. Amerykanin Aaron Russell i Francuz Jenia Grebennikov. Jastrzębski przystąpi jednak do tej rywalizacji niezwykle podbudowany. Wygrał grupę, w której dwa razy ograł słynny Zenit Kazań. Rosyjska drużyna nie awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co jest ogromną sensacją tej edycji rozgrywek.

Ćwierćfinały zostaną rozegrane w dniach 3-12 marca. Dokładny terminarz nie jest jeszcze znany.