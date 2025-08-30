Polska - Belgia. Kiedy grają polskie siatkarki na mistrzostwach świata? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarek dostarcza kibicom mnóstwo emocji. Fazę grupową podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły z kompletem zwycięstw. Najpierw zmierzyły się z Wietnamem (3:1), następnie z Kenią (3:1), a na samym końcu z Niemkami, gdzie były o krok od porażki, ale ostatecznie zwyciężyły 3:2. Ten triumf pozwolił naszej drużynie wyjść z grupy z pierwszego miejsca i uniknąć pojedynku z mocnymi Włoszkami w 1/8 finału.

Zobacz wideo Reprezentacja siatkarzy ze złotem na uniwersjadzie! Trener Dariusz Luks podsumowuje

Kiedy grają polskie siatkarki na mistrzostwach świata?

Po trzech triumfach z rzędu na biało-czerwone czeka już reprezentacja Belgii. Nasze najbliższe rywalki rozpoczęły fazę grupową od dwóch zwycięstw bez straty seta - odpowiednio z Kubą i Słowacją. Później jednak musiały zmierzyć się z Włoszkami i przegrały 1:3.

To oznacza, że w 1/8 finału Belgijki trafiły na Polskę. Obie ekipy w tym roku miały okazję zmierzyć się podczas fazy zasadniczej Ligi Narodów (8 czerwca). Wówczas Polki zademonstrowały siłę, wygrywając 3:0 (25:11, 25:15, 27:25).

I teraz też podopieczne Stefano Lavariniego są faworytkami do zwycięstwa. Gdyby nasze siatkarki weszły do ćwierćfinału, to powtórzą wynik na mundialu sprzed trzech lat, gdzie także zameldowały się w tej fazie turnieju.

Polska - Belgia. Kiedy grają polskie siatkarki na mistrzostwach świata? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Belgia na mistrzostwach świata siatkarek odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia. Start spotkania o godz. 15:30. Kibice mogą obejrzeć transmisję z tego pojedynku na antenie Polsatu oraz Polsatu Sport. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

