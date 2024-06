Wielki sukces Polek. Wygrały finał i teraz zawalczą o złoto mistrzostw Europy!

Za naszymi rugbistkami w siedmioosobowej odmianie rugby naprawdę pracowite miesiące. Polki grały chociażby w cyklu World Rugby HSBC Sevens Challenger, czyli na zapleczu światowej elity. Wywalczyły awans do finałowego turnieju w Madrycie, ale tam już dalszej promocji do wspomnianego światowego topu już nie wywalczyły. Celem nr 1 jest teraz kwalifikacja olimpijska, o którą zawalczą w dniach 21-23 czerwca w Maroko. Ale po drodze są jeszcze mistrzostwa Europy.

Chorwacja pierwszym etapem

Te składają się z dwóch turniejów, najpierw w chorwackiej Makarskiej, a potem w niemieckim Hamburgu, gdzie definitywnie rozstrzygną się losy medali. Nad Adriatykiem Polki walczyły o ustawienie się w jak najlepszej sytuacji do walki o złoto u naszych zachodnich sąsiadów. I z tego zadania wywiązały się idealnie.

Przez fazę grupową z Portugalią, Włochami i Wielką Brytanią przeszły jak burza, wygrywając z tymi pierwszymi 36:17, a z drugimi 38:10. Co się zaś tyczy Brytyjek, one ograły Polki w finale ubiegłorocznych Igrzysk Europejskich w Krakowie, dzięki czemu zapewniły sobie awans na igrzyska olimpijskie. Tym razem to jednak nasze reprezentantki wygrały aż 25:5. Ćwierćfinał to wygrana z Czeszkami 19:5, z kolei w półfinale Polki zrewanżowały się Hiszpankom za niedawną porażkę z Madrycie. Prowadziły już 26:5 i choć rywalki zanotowały serię 12:0, to nie wydarły naszej kadrze wygranej (26:17).

Jest "pole position" przed decydującą fazą! Najpierw jednak kwalifikacja na igrzyska

W finale czekały już Francuzki. Polki długo grały niemal bezbłędnie i wyszły na prowadzenie 12:0. Rywalki jednak doszły do głosu, zbliżając się na zaledwie dwa punkty. Na szczęście nasze rodaczki nie dały sobie zrobić więcej krzywdy, dowiozły wygraną 12:10 i zwyciężyły w całym chorwackim turnieju.

To stawia je w znakomitej sytuacji przed turniejem nr 2 w Hamburgu, który rozegrany zostanie w ostatni weekend czerwca. Najpierw jednak repasaże olimpijskie i walka o wyjazd do Paryża. Te zawody już w dniach 21-23 czerwca w Monako. Polki zaczną grę od fazy grupowej, gdzie zmierzą się z Czeszkami, Chinkami i Meksykankami.