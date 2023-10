Duża sensacja na MŚ. Wygrywali wszystko, prowadzili już 10:0, a polegli w końcówce [WIDEO]

Reprezentacja Walii fantastycznie spisywała się podczas trwających we Francji mistrzostw świata. Najpierw pokonała Fidżi (32:26), a następnie Portugalię (28:8), Australię (40:6) oraz Gruzję (43:19). Tym samym awansowała do ćwierćfinału zmagań, wychodząc z pierwszego miejsca w tabeli grupy C. I choć była dużym faworytem ćwierćfinałowego starcia, to doszło do bardzo dużej niespodzianki.

Sensacja na mistrzostwach świata. Faworyt zmarnował ogromną przewagę

Spotkanie doskonale rozpoczęło się dla faworytów, ponieważ po 21 minutach prowadzili już 10:0, notując przyłożenie, podwyższenie oraz trafienie z rzutu karnego. Wszystkie punkty zdobył łącznik ataku Dan Biggar, który w 29. minucie nie wykorzystał jednak szansy na podwyższenie wyniku, marnując rzut karny. Jeszcze przed przerwą argentyński skrzydłowy Emiliano Boffelli zdobył sześć punktów i po pierwszej połowie Waliczycy prowadzili 10:6.

Tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony Boffelli znów dwukrotnie trafił, wyprowadzając zespół na dwupunktowe prowadzenie. W 55. minucie Tomos Williams, notując przyłożenie, a później Dan Biggar, dokładając podwyższenie, doprowadzili do wyniku 17:12. Wydawało się zatem, że już nic nie może się stać, zwłaszcza że do 67 minuty rezultat pozostawał bez zmian. I wtedy do ataku ruszyli Argentyńczycy.

Najpierw przyłożenie zanotował rekwizyt Joel Sclavi, a minutę później skuteczne podwyższenie zaliczył Boffelli. Argentyńczycy prowadzili już 19:17, ale w końcówce dosłownie "znokautowali" rywali. W 77. minucie trafił Sanchez (przyłożenie), podwyższył Boffelli, a już w doliczonym czasie gry Sanchez ustalił wynik, wykorzystując rzut karny. "To tyle, jeśli chodzi o ambicje Walii, aby wystąpić w trzecim półfinale w ostatnich czterech MŚ pod wodzą Warrena Gatlanda" - napisał "The Guardian".

Szkoleniowiec prowadził Walijczyków najpierw w latach 2007-2019, dochodząc z nimi trzy razy do półfinału MŚ (2011, 2015, 2019), a w grudniu ubiegłego roku wrócił na stanowisko, zastępując zwolnionego Wayne'a Pivaca.

Argentyńczycy zmierzą się w półfinale ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy Irlandią a Nową Zelandią. Cały czas w grze pozostają również mistrzowie (Republika Południowej Afryki) oraz wicemistrzowie (Anglia) świata z 2019 roku. Obie drużyny mogą jednak trafić na siebie już w półfinale, jeśli Anglicy pokonają Fidżi, natomiast zawodnicy z RPA pokonają Francję.

Argentyna - Walia 29:17 (6:10)