Michał Olejniczak to jeden z najwszechstronniejszych zawodników mistrzów Polski - Industrii Kielce oraz reprezentacji Polski. Ten 25-letni zawodnik z powodzeniem może grać na środku, ale też na lewym rozegraniu, a dużą jakość daje też w obronie. Olejniczak był ważną postacią kadry i Industrii Kielce w sezonie 2025/2026.

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Poważna kontuzja Michała Olejniczaka. Poruszający wpis

Teraz Olejniczak miał wielkiego pecha. Podczas sobotniego treningu Industrii Kielce doznał urazu kolana. Zawodnik nie dokończył treningu, a badania wykazały uszkodzenie łąkotki. W tym tygodniu zawodnik będzie miał zabieg w Poznaniu.

"Według wstępnych prognoz szacowany okres powrotu zawodnika do treningu wynosi około 16 tygodni. Oznacza to, że Michała niestety zabraknie zarówno w dalszej części okresu przygotowawczego, jak i podczas pierwszej części sezonu" - m.in. pisze oficjalna strona kieleckiego klubu.

Olejniczak we wtorek po południu dał na Instagramie poruszający wpis.

"Nigdy nie wyobrażałem sobie takiego początku sezonu. Przygotowania do mojego siódmego sezonu w barwach Industrii Kielce miały sprawić, że od pierwszego meczu zobaczycie pełnię moich umiejętności i ogrom energii. Podczas treningu doznałem urazu, który wykluczy mnie z gry na kilka najbliższych miesięcy. Sport nie tylko uczy wygrywania. Uczy również, jak radzić sobie z trudniejszymi momentami. Przede mną kolejne wyzwanie – operacja i rehabilitacja, aby wrócić na boisko. Wrócę dla Was. Wrócę dla Kielc. Wrócę taki, na jakiego czekacie" - napisał Olejniczak.

Olejniczak dotychczas zagrał 85 spotkań dla reprezentacji Polski. Zagrał w jej barwach na mistrzostwach Europy (2020, 2022, 2024, 2026) oraz mistrzostwach świata (2021, 2023, 2025).

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Industria Kielce rozpocznie sezon w sobotę 29 sierpnia od meczu w Łodzi z Orlen Wisłą Płock o Superpuchar Polski.