Było już 34:29 dla Polski. Szok, co stało się w ostatniej akcji meczu

Reprezentacja Polski bardzo dobrze rozpoczęła mistrzostwa Europy do lat 18 w piłce ręcznej. Po dwóch zwycięstwach nad Norwegią (32:26) i Słowacją (38:33) młodzi adepci szczypiorniaka byli już pewni udziału w głównej fazie turnieju. Ostatni mecz pierwszej fazy grupowej jednak nie poszedł po myśli podopiecznych Wojciecha Jedziniaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Anastazja Kuś: Mam nadzieję, że nawiążę rywalizację z Amerykankami

Choć jeszcze pod koniec I połowy Polska przegrywała z Duńczykami tylko 10:11, ledwie 6 minut po przerwie było już 11:22. Mecz zakończył się dotkliwą porażką 23:35. Biało-Czerwoni przystąpili więc do drugiej fazy grupowej bez zdobyczy punktowej i z fatalnym bilansem bramek. Mecze z Wyspami Owczymi oraz niepokonaną Hiszpanią są kluczowe w walce o awans do ćwierćfinału.

Polska - Wyspy Owcze na młodzieżowym Euro

Najpierw Polacy zmierzyła się z Farerami - coraz śmielej radzącym sobie w turniejach piłki ręcznej. Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. Bardzo szybko wyszli bowiem na prowadzenie 8:3. Rywale jednak wzięli się za odrabianie strat. Seria czterech trafień sprawiła, że Polska prowadziła już tylko 12:10. Pod koniec pierwszej części spotkania na tablicy wyników widniał nawet remis 14:14, ale w ostatnich chwilach przed przerwą Biało-Czerwoni wywalczyli jednobramkową przewagę.

Zobacz też: Tajemniczy wskaźnik nadorganizmu. Tadej Pogacar, jeden na osiem miliardów

Na początku drugiej połowy różnica wzrosła do czterech bramek, ale Wyspy Owcze nie odpuszczały. Za każdym razem, gdy Biało-Czerwoni uzyskiwali nieco większą przewagę, Farerzy odpowiadali dobrą serią i mieli Polaków na wyciągnięcie ręki - ani na sekundę jednak nie prowadzili. Gdy na cztery minuty do końca podopieczni Wojciecha Jedziniaka prowadzili 34:29, wydawało się, że nic złego się już nie może stać.

Katastrofa w ostatniej sekundzie

Nic bardziej mylnego. Szaleńcze ataki rywali przynosiły im bramkę za bramką. Na 20 sekund przed końcem byli już tylko jedno trafienie za Polakami i konstruowali kolejną akcję. Okazała się ona nieskuteczna, ale na zegarze pozostało jeszcze trochę czasu. Po chwili jeden z Biało-Czerwonych został sfaulowany. Nieuwaga przy wznowieniu gry sprawiła, że Farerzy przejęli piłkę i wyrównali wynik w ostatniej sekundzie.

Tym samym reprezentacja Polski jest w wielkich tarapatach. W grupie 3 zajmuje bowiem ostatnie miejsce, mając gorszy bilans bramek od Wysp Owczych. 4 sierpnia Biało-Czerwoni zmierzą się z Hiszpanią i tylko wygrana zagwarantuje im dalszą grę. Do ćwierćfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z trzech grup oraz dwa zespoły z tabeli trzecich miejsc. Bardzo możliwe więc, że chwila dekoncentracji kosztowała Polskę miejsce w gronie ośmiu najlepszych drużyn Starego Kontytnentu.