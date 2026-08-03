Było już 34:29 dla Polski. Szok, co stało się w ostatniej akcji meczu

Reprezentacja Polski bardzo dobrze rozpoczęła mistrzostwa Europy do lat 18 w piłce ręcznej. Po dwóch zwycięstwach nad Norwegią (32:26) i Słowacją (38:33) młodzi adepci szczypiorniaka byli już pewni udziału w głównej fazie turnieju. Ostatni mecz pierwszej fazy grupowej jednak nie poszedł po myśli podopiecznych Wojciecha Jedziniaka.
Choć jeszcze pod koniec I połowy Polska przegrywała z Duńczykami tylko 10:11, ledwie 6 minut po przerwie było już 11:22. Mecz zakończył się dotkliwą porażką 23:35. Biało-Czerwoni przystąpili więc do drugiej fazy grupowej bez zdobyczy punktowej i z fatalnym bilansem bramek. Mecze z Wyspami Owczymi oraz niepokonaną Hiszpanią są kluczowe w walce o awans do ćwierćfinału.
Najpierw Polacy zmierzyła się z Farerami - coraz śmielej radzącym sobie w turniejach piłki ręcznej. Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. Bardzo szybko wyszli bowiem na prowadzenie 8:3. Rywale jednak wzięli się za odrabianie strat. Seria czterech trafień sprawiła, że Polska prowadziła już tylko 12:10. Pod koniec pierwszej części spotkania na tablicy wyników widniał nawet remis 14:14, ale w ostatnich chwilach przed przerwą Biało-Czerwoni wywalczyli jednobramkową przewagę.
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Na początku drugiej połowy różnica wzrosła do czterech bramek, ale Wyspy Owcze nie odpuszczały. Za każdym razem, gdy Biało-Czerwoni uzyskiwali nieco większą przewagę, Farerzy odpowiadali dobrą serią i mieli Polaków na wyciągnięcie ręki - ani na sekundę jednak nie prowadzili. Gdy na cztery minuty do końca podopieczni Wojciecha Jedziniaka prowadzili 34:29, wydawało się, że nic złego się już nie może stać.
Nic bardziej mylnego. Szaleńcze ataki rywali przynosiły im bramkę za bramką. Na 20 sekund przed końcem byli już tylko jedno trafienie za Polakami i konstruowali kolejną akcję. Okazała się ona nieskuteczna, ale na zegarze pozostało jeszcze trochę czasu. Po chwili jeden z Biało-Czerwonych został sfaulowany. Nieuwaga przy wznowieniu gry sprawiła, że Farerzy przejęli piłkę i wyrównali wynik w ostatniej sekundzie.
Tym samym reprezentacja Polski jest w wielkich tarapatach. W grupie 3 zajmuje bowiem ostatnie miejsce, mając gorszy bilans bramek od Wysp Owczych. 4 sierpnia Biało-Czerwoni zmierzą się z Hiszpanią i tylko wygrana zagwarantuje im dalszą grę. Do ćwierćfinałów awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z trzech grup oraz dwa zespoły z tabeli trzecich miejsc. Bardzo możliwe więc, że chwila dekoncentracji kosztowała Polskę miejsce w gronie ośmiu najlepszych drużyn Starego Kontytnentu.