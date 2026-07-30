Historyczny pogrom na MŚ! Takiego wyniku świat jeszcze nie widział

W Serbii trwają obecnie mistrzostwa świata U-18 w piłce ręcznej mężczyzn. Z kolei w Rumunii walczą panie. W imprezie biorą udział również Polacy. Nasi juniorzy zainaugurowali turniej znakomicie, bo od zwycięstwa 32:26 nad Norwegią. Jednak to nie o tym spotkaniu mówi się najwięcej. Do szokujących, a zarazem historycznych scen doszło w rywalizacji Francuzek z kadrą Fidżi.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Byzdra po przegranej w Pessac-Bordeaux: Gramy falami, to widać. Holenderki to wykorzystały

Miazga na MŚ U-18. Takiej deklasacji jeszcze nie było!

Dla Fidżi był to debiut na tak wielkiej imprezie. Nie dawano jej zbyt dużych szans na zwycięstwo, ale chyba nikt nie spodziewał się takiego... pogromu! Dopiero w 8. minucie, po przerwie na żądanie trenera, Fidżyjki zdobyły pierwszą bramkę w historii tego turnieju. Jej autorką okazała się Ro Banuve Logavatu. Już wtedy przewaga Francuzek była gigantyczna. Wygrywały 9:1. "Pierwsza połowa była jednostronna: Francuzki karały prawie każdy błąd przeciwnika golem z kontrataku" - relacjonował dicodusport.fr. Po 30 minutach na tablicy wyników było 27:1 dla "Trójkolorowych". Druga połowa nie była jednak dla debiutantek lepsza.

Europejska ekipa zatrzymywała niemal każdy atak rywalek. Dość powiedzieć, że na koniec meczu bramkarka Gabrielle Kabeya miała skuteczność na poziomie 88 procent, a Nayla Pennavayre 80 procent. Mimo wszystko wpadła druga bramka dla Fidżi, a zdobyła ją Litia Vuniwai. Przed jej strzałem na tablicy wyników było już 42:1 dla Francji. Fidżyjki się jednak nie poddawały, choć na więcej goli stać ich już nie było. Jakim wynikiem zakończyło się to starcie? Wygraną Francuzek aż 55:2!

Zobacz też: Trener i piłkarze Fenerbahce ocenili Górnika. "Nie potrafiliśmy".

"Francja ustanowiła nowy rekord różnicy bramek w historii rozgrywek (53), przewyższając poprzedni rekord Słowacji i Korei (49)" - informowało "Mundo Deportivo". "Ten wynik ponownie otwiera debatę na temat zasadności takich różnic poziomów w turniejach międzynarodowych" - dodawali dziennikarze, którzy nazwali widowisko w Rumunii "żenującym".

Oto główny cel Fidżyjek

Teraz przed Francją mecz z Egiptem, który powinien być bardziej wyrównany. Z kolei kadra Fidżi zmierzy się z Chorwacją. Szczypiornistki z Oceanii zdają sobie sprawę, że wielkich szans na sukces nie mają. - Najważniejszym, co chcę wyciągnąć z tych MŚ, jest to, żeby nawiązać przyjaźnie i po prostu cieszyć się czasem spędzonym na turnieju - mówiła Adi Seinimili Logavatu.