Industria Kielce w ostatnim sezonie wróciła na krajowy tron, zdobywając mistrzostwo Polski (był też Superpuchar Polski, w obu przypadkach w finale pokonała Wisłę Płock). Po największym od trzech lat sukcesie mogło się wydawać, że w klubie nie dojdzie do dużych zmian. Stało się inaczej.

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Industria Kielce podjęła decyzję ws. Michała Jureckiego. To koniec

W piątek klub wydał komunikat, w którym poinformował o rozstaniu z dyrektorem sportowym Michałem Jureckim, legendą klubu oraz całej polskiej piłki ręcznej. "Po niespełna trzech latach współpracę z Klubem Sportowym Iskra Kielce S. A. na stanowisku dyrektora sportowego zakończy Michał Jurecki. Jego umowa wygaśnie z końcem sierpnia 2026 r." - czytamy. Poniżej publikujemy resztę komunikatu.

"Klub Sportowy Iskra Kielce S.A. od lat konsekwentnie dąży do budowy silnego zespołu, który będzie konkurencyjny na arenie krajowej oraz międzynarodowej. W tożsamości naszego klubu jest chęć rywalizacji o najważniejsze tytuły sportowe, ale również spełnianie oczekiwań środowiska go tworzącego - właściciela, sponsorów, partnerów oraz kibiców.

Zarząd Klubu Sportowego Iskra Kielce S.A., Rada Nadzorcza Klubu oraz przedstawiciele właściciela przeprowadzili rzetelną analizę bieżącego funkcjonowania pionu sportowego oraz jakości i efektywności realizowanych działań. Na tej podstawie zdecydowano o zakończeniu współpracy z dyrektorem sportowym. Wprowadzone zostaną także zmiany w sposobie zarządzania pionem sportowym.

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Ta decyzja ma na celu przede wszystkim stworzenie lepszych warunków do skutecznej realizacji celów, które zostały postawione w najbliższej perspektywie. Jednocześnie informujemy, że o decyzjach kadrowych dotyczących funkcji dyrektora sportowego w Klubie Sportowym Iskra Kielce S.A. będziemy informować w oddzielnych komunikatach".

Dlatego Michał Jurecki stracił posadę w Industrii Kielce? "Miał naciskać właściciel"

Choć pod komunikatem dotyczącym rozstania z Jureckim nikt się nie podpisał, to dziennikarz Damian Wysocki ujawnił, kto wpłynął na ten ruch. "Na decyzję o zakończeniu współpracy miał naciskać właściciel klubu - Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria. To efekt szukania oszczędności" - przekazał. Sytuacja wzbudziła kontrowersje. "W Kielcach nie może być spokojnie, odcinek 13 596" - tak zaczął swój wpis na X dziennikarz Maciej Wojs.

"Żałosny jest ten komunikat, szczególnie fragment: 'Zarząd Klubu Sportowego Iskra Kielce S.A., Rada Nadzorcza Klubu oraz przedstawiciele właściciela przeprowadzili rzetelną analizę bieżącego funkcjonowania pionu sportowego oraz jakości i efektywności realizowanych działań. Na tej podstawie zdecydowano o zakończeniu współpracy z dyrektorem sportowym'. Trzeba mieć ludzi za idiotów, by liczyć, że uwierzą w bajkę o niskiej jakości i efektywności pracy dyrektora, po sezonie zakończonym dwoma trofeami i pełnej przebudowie kadry, łącznie ze ściągnięciem takich nazwisk! Dopóki Kielce będą na politycznym garnuszku, nie zaznają stabilizacji. Szkoda strzępić..." - napisał Wojs.

Michał Jurecki pełnił obowiązki dyrektora sportowego Industrii Kielce od 27 października 2023 r. W czasie jego pracy klub zdobył mistrzostwo, Puchar Polski oraz dwa krajowe superpuchary. Jako zawodnik grał tam w latach 2007-2009 i 2010-2019. Zdobył osiem tytułów mistrzowskich, dziewięć Pucharów Polski, wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie sięgnął po brąz kontynentalnych rozgrywek.