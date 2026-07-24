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Trzęsienie ziemi w Industrii Kielce. Absolutna legenda odchodzi

Industria Kielce zakończyła ostatni sezon z mistrzostwem Polski, odzyskanym po trzech latach. Tym bardziej niespodziewana była wiadomość, że klub rozstaje się ze swoją legendą, która pracowała jako dyrektor sportowy. "Ta decyzja ma na celu przede wszystkim stworzenie lepszych warunków do skutecznej realizacji celów" - czytamy w komunikacie.
Industria Kielce z tytułem, Michał Jurecki z tyłu z prawej strony
Tomasz Fafara / PressFocus

Industria Kielce w ostatnim sezonie wróciła na krajowy tron, zdobywając mistrzostwo Polski (był też Superpuchar Polski, w obu przypadkach w finale pokonała Wisłę Płock). Po największym od trzech lat sukcesie mogło się wydawać, że w klubie nie dojdzie do dużych zmian. Stało się inaczej.

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Industria Kielce podjęła decyzję ws. Michała Jureckiego. To koniec

W piątek klub wydał komunikat, w którym poinformował o rozstaniu z dyrektorem sportowym Michałem Jureckim, legendą klubu oraz całej polskiej piłki ręcznej. "Po niespełna trzech latach współpracę z Klubem Sportowym Iskra Kielce S. A. na stanowisku dyrektora sportowego zakończy Michał Jurecki. Jego umowa wygaśnie z końcem sierpnia 2026 r." - czytamy. Poniżej publikujemy resztę komunikatu.

"Klub Sportowy Iskra Kielce S.A. od lat konsekwentnie dąży do budowy silnego zespołu, który będzie konkurencyjny na arenie krajowej oraz międzynarodowej. W tożsamości naszego klubu jest chęć rywalizacji o najważniejsze tytuły sportowe, ale również spełnianie oczekiwań środowiska go tworzącego - właściciela, sponsorów, partnerów oraz kibiców

Zarząd Klubu Sportowego Iskra Kielce S.A., Rada Nadzorcza Klubu oraz przedstawiciele właściciela przeprowadzili rzetelną analizę bieżącego funkcjonowania pionu sportowego oraz jakości i efektywności realizowanych działań. Na tej podstawie zdecydowano o zakończeniu współpracy z dyrektorem sportowym. Wprowadzone zostaną także zmiany w sposobie zarządzania pionem sportowym.

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Ta decyzja ma na celu przede wszystkim stworzenie lepszych warunków do skutecznej realizacji celów, które zostały postawione w najbliższej perspektywie. Jednocześnie informujemy, że o decyzjach kadrowych dotyczących funkcji dyrektora sportowego w Klubie Sportowym Iskra Kielce S.A. będziemy informować w oddzielnych komunikatach".

Dlatego Michał Jurecki stracił posadę w Industrii Kielce? "Miał naciskać właściciel"

Choć pod komunikatem dotyczącym rozstania z Jureckim nikt się nie podpisał, to dziennikarz Damian Wysocki ujawnił, kto wpłynął na ten ruch. "Na decyzję o zakończeniu współpracy miał naciskać właściciel klubu - Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria. To efekt szukania oszczędności" - przekazał. Sytuacja wzbudziła kontrowersje. "W Kielcach nie może być spokojnie, odcinek 13 596" - tak zaczął swój wpis na X dziennikarz Maciej Wojs.

"Żałosny jest ten komunikat, szczególnie fragment: 'Zarząd Klubu Sportowego Iskra Kielce S.A., Rada Nadzorcza Klubu oraz przedstawiciele właściciela przeprowadzili rzetelną analizę bieżącego funkcjonowania pionu sportowego oraz jakości i efektywności realizowanych działań. Na tej podstawie zdecydowano o zakończeniu współpracy z dyrektorem sportowym'. Trzeba mieć ludzi za idiotów, by liczyć, że uwierzą w bajkę o niskiej jakości i efektywności pracy dyrektora, po sezonie zakończonym dwoma trofeami i pełnej przebudowie kadry, łącznie ze ściągnięciem takich nazwisk! Dopóki Kielce będą na politycznym garnuszku, nie zaznają stabilizacji. Szkoda strzępić..." - napisał Wojs.

Michał Jurecki pełnił obowiązki dyrektora sportowego Industrii Kielce od 27 października 2023 r. W czasie jego pracy klub zdobył mistrzostwo, Puchar Polski oraz dwa krajowe superpuchary. Jako zawodnik grał tam w latach 2007-2009 i 2010-2019. Zdobył osiem tytułów mistrzowskich, dziewięć Pucharów Polski, wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie sięgnął po brąz kontynentalnych rozgrywek.

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