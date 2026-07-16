Gruchnęły wieści o pobiciu reprezentanta Polski. Nagły zwrot, policja reaguje

Aleksander Sławiński to reprezentant Polski juniorów w piłce ręcznej, na co dzień jest uczniem Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach. W nocy z 9 na 10 lipca miało dojść do pobicia młodego szczypiornisty.

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"Związek Piłki Ręcznej w Polsce w głębokim szoku i z wielkim smutkiem przyjął przekazaną przez rodzinę zawodnika informację o dotkliwym pobiciu reprezentanta Polski juniorów Aleksandra Sławińskiego, ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach oraz zawodnika KPR Gryfino. Obecnie Aleksander dochodzi do zdrowia pod opieką lekarzy. Jego obrażenia są poważne, ale stan jest stabilny. Dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyników następnych badań. Nie ma zgody na przemoc. Ani w sporcie, ani poza nim" - przekazał w oficjalnym komunikacie Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

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Policja reaguje na doniesienia ws. Sławińskiego. "Zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza udziału osób trzecich"

Przegląd Sportowy Onet w celu zbadania sprawy skontaktował się z policją w Kamieniu Pomorskim. Według ustaleń służb do wersji przedstawionej przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce prawdopodobnie nie doszło. Obecnie zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza udziału osób trzecich w powyższej sprawie.

- Na obecnym etapie postępowania zgromadzony materiał dowodowy nie potwierdza udziału osób trzecich w zdarzeniu. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną odniesionych obrażeń był nieszczęśliwy wypadek - przekazała Przeglądowi Sportowemu Onet, asp. Izabela Kik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim.

- W sprawie nadal prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Tak jak wskazywaliśmy, wpłynęło zawiadomienie dotyczące podejrzenia pobicia, w związku z czym sprawa została formalnie zarejestrowana i jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodano.

Na zakończenie asp. Izabela Kik podkreśliła, że sam fakt przyjęcia zawiadomienia, nie jest jednoznacznym potwierdzeniem danej wersji wydarzeń, która została w nim opisana.

- Obecnie wykonywane są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Analizie podlega całość zgromadzonego materiału dowodowego, w tym również zabezpieczony zapis monitoringu - podsumowała funkcjonariuszka.

Sławiński był w trakcie przygotowań do nowego sezonu oraz mistrzostw Europy U-18. Zawodnik trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.