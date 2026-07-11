Reprezentant Polski został pobity. Nie zagra na mistrzostwach Europy

Do pobicia Aleksandera Sławińskiego, reprzentanta Polski juniorów, ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach miało dojść w nocy z 9 na 10 lipca. Zawodnik grający na co dzień w drużynie KPR Gryfino został zaatakowany w Międzyzdrojach, gdzie przebywał z rodziną i doznał poważnych obrażeń ciała. Sławiński przygotowywał się do nowego sezonu oraz mistrzostw Europy U-18. Szczypiornista trafił do szpitala. Obecnie jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

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W efekcie pobicia Aleksander Sławiński nie zagra na mistrzostwach Europy.

"Konsekwencje ataku wykluczają możliwość udziału zawodnika w startującym 15 lipca zgrupowaniu kadry narodowej oraz niweczą marzenia o udziale w turnieju zaplanowanym na przełomie miesiąca. Jak przekazuje rodzina zawodnika, w wyniku ataku Aleksander trafił w piątek 10 lipca do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, a obecnie dochodzi do zdrowia pod opieką lekarzy. Jego obrażenia są poważne, ale stan jest stabilny, a dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyników następnych badań" - pisze Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Władze ZPRP deklarują pomoc zawodnikowi.

"Związek Piłki Ręcznej w Polsce zadeklarował udzielenie zawodnikowi wszelkiej możliwej pomocy oraz składa Aleksandrowi oraz jego najbliższym wyrazy wsparcia i życzy mu szybkiego powrotu do pełni zdrowia. Wierzymy, że dzięki swojej determinacji i sile charakteru jak najszybciej będzie mógł wrócić do treningów oraz realizacji swoich sportowych marzeń" - czytamy na ZPRP.

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Sprawą zajęła się już policja, która prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie osób odpowiedzialnych.