Powrót na stronę główną

Reprezentant Polski został pobity. Nie zagra na mistrzostwach Europy

Aleksander Sławiński, reprezentant Polski juniorów w piłce ręcznej, został dotkliwie pobity w Międzyzdrojach i trafił do szpitala. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wydał komunikat w tej sprawie.
Aleksander Sławiński
Facebook / Handball Polska

Do pobicia Aleksandera Sławińskiego, reprzentanta Polski juniorów, ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Kielcach miało dojść w nocy z 9 na 10 lipca. Zawodnik grający na co dzień w drużynie KPR Gryfino został zaatakowany w Międzyzdrojach, gdzie przebywał z rodziną i doznał poważnych obrażeń ciała. Sławiński przygotowywał się do nowego sezonu oraz mistrzostw Europy U-18. Szczypiornista trafił do szpitala. Obecnie jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. 

Zobacz wideo Kuba Wleklak: Nie można lekceważyć żadnego zawodnika

W efekcie pobicia Aleksander Sławiński nie zagra na mistrzostwach Europy.

"Konsekwencje ataku wykluczają możliwość udziału zawodnika w startującym 15 lipca zgrupowaniu kadry narodowej oraz niweczą marzenia o udziale w turnieju zaplanowanym na przełomie miesiąca. Jak przekazuje rodzina zawodnika, w wyniku ataku Aleksander trafił w piątek 10 lipca do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo, a obecnie dochodzi do zdrowia pod opieką lekarzy. Jego obrażenia są poważne, ale stan jest stabilny, a dalsze postępowanie będzie uzależnione od wyników następnych badań" - pisze Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 

Władze ZPRP deklarują pomoc zawodnikowi. 

"Związek Piłki Ręcznej w Polsce zadeklarował udzielenie zawodnikowi wszelkiej możliwej pomocy oraz składa Aleksandrowi oraz jego najbliższym wyrazy wsparcia i życzy mu szybkiego powrotu do pełni zdrowia. Wierzymy, że dzięki swojej determinacji i sile charakteru jak najszybciej będzie mógł wrócić do treningów oraz realizacji swoich sportowych marzeń" - czytamy na ZPRP. 

Zobacz także: Cztery sety w hicie Polska - Brazylia. Co tam się działo?!

Sprawą zajęła się już policja, która prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie osób odpowiedzialnych. 

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/12 Były prezes PZPN, król strzelców Mundialu w RFN w 1974 roku (7 goli):

Quiz dla prawdziwych fanów piłki nożnej. Pytamy o najlepszych polskich piłkarzy. Mistrz pobije 7/10
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji