Gwiazda wraca do reprezentacji Polski po dwuletniej przerwie

Wielkimi krokami zbliżają się majowe mecze kwalifikacji mistrzostw świata z Austrią. Selekcjoner reprezentacji Polski Jota Gonzalez ogłosił powołania na nadchodzące starcie. Są powroty! Jeden z zawodników wraca do kadry po dwóch latach!
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej walczy o dziewiętnasty awans na mistrzostwa świata. Po triumfie w dwumeczu z Łotwą, Biało-Czerwoni o bezpośrednią kwalifikację zawalczą z Austriakami. W minioną środę, 29 kwietnia selekcjoner Jota Gonzalez podał 18-osobowy skład, który nieco różni się od tego, co oglądaliśmy niedawno.

PAP przypomina, że w porównaniu do pierwotnego składu na marcowe spotkania z pierwszym rywalem - Łotwą, a także nie uwzględniając poczynionych później roszad ze względu na kontuzje, selekcjoner zdecydował się na trzy zmiany w składzie na Austrię.

Wielki powrót do reprezentacji Polski. Gwiazda czekała na to dwa lata

W Biało-Czerwonych barwach w końcu zobaczymy Szymona Sićkę, który po raz ostatni z orzełkiem na piersi zagrał w trzecim spotkaniu fazy grupowej Euro 2024 z Wyspami Owczymi. Polacy wygrali wówczas to starcie 32:28. Rozgrywający był naszym najskuteczniejszym zawodnikiem na tym turnieju, ale w lutym 2024 roku zerwał więzadło właściwe rzepki w kolanie, przez co musiał pauzować dziewięć miesięcy i na jakiś czas zawiesił występy w kadrze.

- Temat powrotu do reprezentacji siedział w mojej głowie właściwie już od momentu zawieszenia gry z orzełkiem na piersi - powiedział, cytowany przez zprp.pl. - Rozsądek podpowiadał mi jednak, że wciąż nie jestem gotowy i muszę poczekać na moment, w którym mój organizm będzie w stanie znieść dodatkowe obciążenia związane z grą w reprezentacji. Obecnie stan mojego kolana jest lepszy dzięki systematycznej pracy, natomiast trzeba powiedzieć, że dalej daleko mu do ideału. Cały czas byłem w stałym kontakcie z trenerem Jotą Gonzalezem, który chciał, żebym wspomógł drużynę w eliminacyjnych meczach z Austrią. To ogromna duma grać w reprezentacji Polski i już nie mogę się doczekać nadchodzącego zgrupowania oraz mam nadzieję, że uda mi się pomóc drużynie - dodał.

Szymon Sićko zadebiutował w kadrze w 2017 roku i od tamtej pory rzucił 241 bramek w 62 spotaniach. Głos nt. powrotu zawodnika zabrał także selekcjoner. - To dla mnie niesamowicie ważne, że krok po kroku wszyscy brakujący dotąd polscy zawodnicy wracają do reprezentacji Polski - wyznał Jota Gonzalez.

- Cieszę się, że kondycja zdrowotna Szymona jest lepsza i zdecydował on, że będzie do naszej dyspozycji. Wiemy, że dysponuje dużym doświadczeniem na bardzo wysokim poziomie i niepodważalną jakością. Jedyne zagrożenie, jakie możemy napotkać, to fakt, że będzie to jego pierwszy udział w zgrupowaniu kadry za mojej kadencji, więc musimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej poznał nasze założenia taktyczne, nad którymi pracujemy - zaznaczył.

Oprócz Sićki w meczach z Łotwą zabrakło Michała Daszka. PAP zauważa, że to jedyny z piłkarzy w kadrze na Austrię powołany z drużyny mistrza Polski Orlenu Wisły Płock. "Pod względem zdobytych bramek w reprezentacji Gonzaleza ustępuje jedynie Arkadiuszowi Moryto i Kamilowi Syprzakowi" - czytamy.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce podkreśla, że na tym zgrupowaniu reprezentacji Polski zabraknie m.in. obecnych z drużyną ostatnim razem Miłosza Wałacha, Oliwiera Kamińskiego i Marcina Peplińskiego.

Pierwszy mecz z Austrią rozegramy na wyjeździe w Graz. To spotkanie zaplanowano na środę, 13 maja o godz. 18:00. Rewanż odbędzie się w niedzielę, 17 maja w Hali Urania w Olsztynie. Początek spotkania o godz. 15:00. Jeśli wygramy ten dwumecz, awansujemy na przyszłoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Niemczech.

Skład reprezentacji Polski na baraże z Austrią:

  • bramkarze: Marcel Jastrzębski (RK Nexe), Mateusz Zembrzycki (PGE Wybrzeże Gdańsk) 
  • skrzydłowi: Mikołaj Czapliński, Filip Michałowicz (obaj PGE Wybrzeże Gdańsk), Arkadiusz Moryto, Piotr Jarosiewicz (obaj Industria Kielce);
  • obrotowi: Maciej Gębala (HC Erlangen), Wiktor Jankowski (Vardar Skopje), Kamil Syprzak (Paris-Saint Germain);
  • rozgrywający: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Tomasz Gębala, Wiktor Tomczak (obaj Wybrzeże), Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak, Szymon Sićko (wszyscy Industria), Ariel Pietrasik (Kadetten Schaffhausen), Piotr Mielczarski (CD Bidasoa Irun), Andrzej Widomski (Eurofarm Pelister).

 

