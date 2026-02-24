Media: Dujszebajew ma nową pracę. Poprowadzi giganta

Dujszebajew to legenda piłki ręcznej zarówno jako zawodnik, jak i trener. W karierze reprezentował aż cztery reprezentacje: Związek Radziecki, powstałą po rozpadzie ZSRR Wspólnotę Niepodległych Państw, z którą w 1992 roku wywalczył złoto olimpijskie, następnie Rosję, a od 1995 roku Hiszpanię. Jako trener nad Wisłą jest znany głównie z prowadzenia Industrii, z którą wywalczył aż dziesięć tytułów mistrza kraju, a w 2016 roku sięgnął po Ligę Mistrzów.

Dujszebajew we Francji! Poprowadzi ją do olimpijskiego złota?

Dujszebajew ma za sobą także doświadczenie w pracy reprezentacyjnej. W latach 2014-2016 był selekcjonerem Węgier, a następnie przez dwa lata prowadził kadrę Polski. Jak ustalił portal wKielcach.info, tym razem z jego usług skorzystać postanowiła francuska federacja.

Praca z kadrą Tricolores to ogromne wyróżnienie. Mowa bowiem o jednej z najlepszych reprezentacji świata, która podczas ubiegłorocznych mistrzostw globu zajęła trzecie miejsce. Ponadto w historii zdobywała aż sześć mistrzowskich tytułów tych zawodów, do tego może się pochwalić trzema złotymi medalami igrzysk olimpijskich oraz czterema mistrzostwami Europy.

Ale właśnie tegoroczne mistrzostwa Europy sprawiły, że z posadą trenera Francji pożegnał się Guillaume Gille. Podczas nich Francja nawet nie przeszła fazy zasadniczej zawodów i zakończyła zmagania w swojej grupie za Danią, Niemcami i Portugalią. Taki wynik był klęską kadry, która przyjeżdżała na turniej jako obrońca tytułu.

Jak poinformował francuski portal RMC Sport: "Po nieudanym Euro nastąpiła długa analiza. Wszyscy zawodnicy i sztab byli przesłuchiwani przez tygodnie. Pojawiło się kilka problemów, z których nie wszystkie dotyczyły Guillaume'a Gille'a. Obecny sztab szkoleniowy był krytykowany za brak reakcji podczas meczów i brak dostosowania planu gry do indywidualnych umiejętności zawodników na boisku".

Ten sam portal ogłosił, że Gille już złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jego pożegnalna konferencja prasowa ma odbyć się o godzinie 16:00. Być może wtedy zostanie też oficjalne potwierdzenie objęcia posady przez Tałanta Dujszebajewa.